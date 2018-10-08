〈北部〉宜蘭國慶晚會 宜運周邊明交管

2018-10-08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國慶晚會明晚在宜蘭運動公園田徑場登場，宜運周邊部分路段明天上午八時至晚間十時禁止車輛進入及臨停，活動場內禁攜政治旗幟、標語，管制區域禁飛空拍機、氣球等無人飛行載具。

預估有僑胞、貴賓一萬三千人進場

國慶晚會首度移師宜蘭舉辦，今年以「藝氣風發，臺灣共好」為主題，知名民歌手王夢麟、鄭怡、本屆金曲獎最佳新人茄子蛋等人，受邀登台演唱，預估有僑胞、貴賓共一萬三千人進場，共同歡慶國家生日。

明天上午八點至晚間十時，宜運附近嵐峰路一段、中山路一段、宜科一路、宜科路被劃為管制區域，另公園路北側、南側、健康路一段車輛禁入，兩側路肩禁停。

至於嵐峰路一段南側（宜科一路口至中山路口）開放機車停放人行道，宜蘭科學園區道路，除宜科一路、北側宜科路，全面開放路邊停車，但中山路一段的縣民大道至宜科路之間禁止停車，公園路南側、宜科一路交叉口及宜科路有兩處停車場。

國慶晚會傍晚五點開放進場，請持票民眾在六點二十前完成入場；國慶晚會出入口共十處，海外僑胞從一、二號入口進入，進場全面實施安檢。

各出入口收納處 禁制物可臨時寄放

縣府提醒，勿攜帶長、寬、高各超過五十公分的背包進入，雨傘、自拍棒、腳架、汽笛、擴音器、棍棒、刀械、剪刀、酒精類飲料、燃油、瓦斯罐禁止攜入場內。

今年逢選舉年，國慶晚會禁攜含政治、宗教、種族歧視等標語、旗幟，不得穿參選人背心進入，若攜帶違禁物品，一、二號出入口外有寄物區供臨時寄放，各出入口也有禁制物品收納處，可先放置，散場時再領取。