〈北部〉花縣青年住宅 後期工程喊停

2018-10-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內大推「青年安心成家住宅專案」，如今繳納訂金狀況不及二成。代理縣長蔡碧仲昨認為青年住宅訂購率太低，再蓋下去恐拖垮財政，甚至成為蚊子館，指示首棟（A棟）蓋完後，後期工程將暫緩。

訂購率僅2成 再蓋恐成蚊子館

前縣長傅崐萁在新城鄉規畫廿二億元興建七棟「賣斷式」青年住宅，共計八百零九戶（一般六百五十一戶、黃金店面一百五十八戶）、每戶約廿坪，售價從二百五十萬元到三百二十萬，去年開放訂購後，因多次流標影響訂購戶信心，縣府宣布訂金從五十萬元降到十萬元，但還是只吸引到一百六十七戶下訂。

花蓮青年住宅歷經四次流漂，去年底開始發包興建，目前A、B、C三棟主體完成，其中七層樓高的A棟，共有一百零一戶住宅、店鋪廿六戶，預計年底完工，Ｂ棟則有一百三十戶、Ｃ棟一百四十六戶。但因整體訂購率和保證金太低，代理縣長蔡碧仲擔心再蓋下去恐會拖垮財政，經重新檢討後，下令暫緩後續大樓興建。

傅崐萁要花22億 蔡碧仲踩煞車

由於目前下訂戶一百六十七戶，雖高於年底完工的A棟總戶數一百二十七戶，但縣府礙於整體青年住宅的興建規劃，暫緩後續大樓工期，決議將A棟作為「示範屋」，盼能吸引更多民眾下訂後再接續評估是否逐棟興建，除降低已訂購戶的臨時解約風險，也能以更公平方式，進行最終住戶與入住大樓的媒合。

蔡碧仲表示，傅崐萁花廿多億元蓋青年住宅，但因民眾繳納保證金至今不及兩成，若貿然再蓋下去恐會成為蚊子館，縣府應審慎評估，不可再貿然進行，因「政策有問題就要檢討」，並沒有針對性。

未來下訂保證金 將提高為50萬

他強調，下修保證金到十萬元後，目前下訂率還不及兩成，未來訂購戶若不滿意，乾脆就讓十萬元沒收，屆時訂購戶就會更少，所以縣府一定要檢討，未來如果來下訂的民眾，保證金仍需提高到最起碼原來的五十萬元，才可以有保證的功能。

蔡碧仲說，目前將把第一棟A棟蓋完後，作為樣品屋，吸引預訂戶熱烈訂購後，B、C棟才會再逐棟加建，其餘的幾棟則暫時停工，待確定有買家再蓋，避免讓青年住宅成為「廿二億元的蚊子館。」