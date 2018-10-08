〈北部〉陳菊跑透苗栗挺徐定禎 徐耀昌設三義聯合競選總部

2018-10-08

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕總統府秘書長陳菊昨天在行政院客委會主委李永得等人陪同造訪苗栗縣，從三義鄉到頭份市跑透透，除強調蔡英文總統傳承客家硬頸精神勇於改革，盼苗栗鄉親能成為台灣第一個客家女總統的後盾，同時也為民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人徐定禎全力背書，大讚徐必能帶領苗栗創造有史以來最大的改變。

尋求連任的國民黨苗栗縣長參選人徐耀昌，昨天與縣議員參選人韓茂賢、三義鄉長參選人呂明忠三人成立三義聯合競選總部，鄉親力挺，展現出三義大團結氣勢。徐耀昌強調，三義在他爭取國際慢城、創造全台首創Railbike之下，將成為「苗栗觀光領頭羊」。

陳菊昨由李永得及立委鍾孔炤、徐定禎等人陪同，先到三義鄉天后宮參拜，下午再至頭份市永貞宮祈福，一路為徐定禎及民進黨徵召的竹南鎮長參選人陳聖元等人站台，最後再到通霄鎮慈惠宮為民進黨苗栗縣黨部主委、通霄鎮長參選人杜文卿拉抬聲勢。

陳菊強調，徐定禎是難得人才，在頭份市長任內財政治理有方，民進黨願放棄所有成見，團結協助徐定禎，顛覆國民黨長期把持的現象。徐定禎則說，陳菊在戒嚴時代不懼威權的勇氣至今仍深植人心，而他也將秉持這份民主精神，跨越黨派全力爭取選民認同，有信心讓苗栗改變成真。

面對對手徐定禎所提營養午餐免費的議題，徐耀昌昨天在總部成立大會重申，並非苗栗縣政府不編列，而是民進黨執政的蔡英文政府明令限制，苗縣府不得再編列非法定社福預算，對方陣營卻說可編列。徐定禎陣營則強調，徐定禎開出的免費營養午餐政策，一定說到做到。

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