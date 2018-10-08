〈北部〉竹市客雅溪水岸綠廊 中央金援6500萬

2018-10-08

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為解決香山區竹香南、北路人車爭道問題，新竹市政府擘劃緊鄰客雅溪人行步道，距六公里環河步道的目標僅差「最後一哩路」，市府宣布獲經濟部水利署核定補助六千五百萬元，將串聯和平橋至福樹橋路段。市長林智堅表示夢想成真，將成為香山居民的幸福空間，享受客雅溪水岸環境。

建最後一哩路 12月施工

市府表示，「客雅溪水岸綠廊串聯縫補計畫」延續客雅水岸環境整體帶狀規劃，以鋪設人行道、沿途增設照明燈具、設置防護欄杆及生態解說牌面為主，另將新增休憩涼亭及景觀燈，提供更優質的休憩空間，施作路段全長約三千兩百公尺，預計十二月施工。

將實現6公里環河步道

林智堅說，市民期待的六公里客雅溪環河步道夢想將成真，除是學童安全回家的路，更是優質的運動休憩幸福空間。

市府工務處表示，林智堅上任已投入兩千八百萬元經費，完成竹香南路牛埔橋至福樹橋（長八百卅六公尺）及竹香北路頂雅橋至牛埔橋（長一千四百七十公尺）人行步道，這項計畫即縫補尚缺的和平橋至福樹橋路段，使六公里環河步道得以實現。

工務處表示，此項計畫施作工程路段涵蓋竹香南、北路和平橋至頂雅橋長約八百公尺、竹香南路頂雅橋至牛埔橋長約一千四百八十公尺及竹香北路牛埔橋至福樹橋長約九百二十公尺，共計全長約三千兩百公尺。

工務處說，市府在客雅溪沿線設置七處污水截流站，已有效減少生活污水與事業廢水排入，改善水質，原本只在出海口棲息覓食的水鳥，近來逐漸出現在客雅溪中上游沿岸，步道緊鄰客雅溪，完工後將是絕佳的生態教育空間。民眾也可透過水鳥解說牌，認識這群嬌客。