〈北部〉鄭朝方竹縣溪南總部成立 賴清德加持

2018-10-08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長選戰加溫，昨天週日四名參選人仍馬不停蹄拚選票！民進黨鄭朝方成立溪南競選總部，行政院長賴清德到場加持；國民黨楊文科深入市場掃街拜票、出席大型活動炒人氣；民國黨徐欣瑩推出與柯P同框的宣傳看板並辦音樂晚會；無黨籍葉芳棟則致力團結四方小黨，推動「大新竹交通建設聯盟」。

首度與父母鄭永金、宋麗華同框

鄭朝方溪南競選總部昨天成立，行政院長賴清德送上菜頭和粽子祝賀，還替他披上紅綵帶。鄭朝方感謝總統蔡英文、賴揆是生命中貴人，並在參選後首度不再切割其政二代身分，第一次與父母同框。

鄭朝方說，父親鄭永金是第一名的縣長，教他「讓長輩擁有幸福」，感謝媽媽宋麗華長期深入原鄉送暖，教他「讓弱勢得到照顧」。

賴清德為鄭「三支箭」政見背書

賴清德為鄭朝方教育、交通及整治頭前溪兩岸等競選「三支箭」政見背書，強調這些政見不是「行政院大力支持」，就是「交通部已經開始在規劃」，不然就是「本來就應該是要推動的方向」。

鄭朝方說，只要有三件事，他就不會感到孤單，第一是他跟新竹市長林智堅合作，讓「大新竹共好」，其次是他跟中央一條心建設新竹縣，最後是鄉親支持。

徐欣瑩 掛與柯P合照競選看板

民國黨徐欣瑩陣營，昨天上午高掛起首幅徐欣瑩與台北市長柯文哲同框的戶外競選看板，晚上則邀請知名音樂家胡瀞云等舉辦「欣新竹－星光音樂會」，帶給鄉親不一樣的選舉Fu。

楊文科 深入傳統市場掃街拜票

國民黨楊文科昨天和支持者勤走基層，持續深入竹北三個傳統市場掃街拜票，也出席人潮聚集的竹北市親子健行等大型活動，增加曝光度。

葉芳棟 推大新竹交通建設聯盟

無黨籍葉芳棟則致力團結四方小黨，推動「大新竹交通建設聯盟」，爭取選民支持。

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