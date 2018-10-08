〈北部〉亞運創紀錄 桃市府頒289萬獎勵

2018-10-08

〔記者陳昀／桃園報導〕台灣今年參加「雅加達巨港亞洲運動會」排名第七，創下歷來第二佳的成績，其中桃園市派出四十八位選手參賽，獲得六金七銀五銅，更是桃園有史以來的最佳表現，奪金的李智凱、魏均珩都在參賽項目拿下台灣亞運史上首金，市府昨共頒出二八九萬元獎勵金，市長鄭文燦說，除了現行補助計畫，對列入奧運培訓的選手，將由體育局規劃加碼提供培訓金。

鄭文燦指出，桃園有六名選手在亞運奪金，李智凱在體操男子鞍馬決賽，以高難度的湯瑪士迴旋拿下高分，摘下台灣在亞運的第一面體操金牌；蘇柏亞在跆拳道對打女子五十三公斤級，以懸殊比數贏過南韓，目標放眼東京奧運；魏均珩在射箭反曲弓男子團體項目，以一分險勝南韓；楊欣龍在橋藝混合雙人項目，從預賽、複賽到決賽都名列第一；簡證嚴、陳俞安在「輕艇龍舟」五百公尺、一千公尺都奪金，並在二百公尺獲銀。

另外，自由車江勝山、射擊不定向飛靶混雙的林怡君、壘球蔡珈蓁、射箭彭家楙、羽球周天成、橋藝蔡文娟都奪得銀牌；跆拳道何嘉欣、卡巴迪黃毅紜、保齡球吳浩銘、羽球周天成、棒球林承飛拿下銅牌。

鄭文燦表示，依照「桃園市大專校院以上優秀運動選手參加國際性體育競賽獎勵要點」，第一名至第六名選手可獲頒廿萬元至一萬元不等獎勵，鼓勵選手辛勤訓練。