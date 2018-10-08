〈北部〉搜救犬網路票選 幫Nara拉票

2018-10-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕自己的搜救犬自己挺！內政部消防署舉辦「全國消防人員競技大賽」，同時舉辦「搜救犬網路票選活動」，全國共有十六隻搜救犬角逐「最萌搜救犬」寶座，代表桃園市府消防局的選手六號「Nara」票數暫居第二，與來自新北市消防局第一名「雪」相距百票內，形成拉鋸戰。消防局表示，即日起至廿日下午一點前，每天都可投一次票，呼籲民眾踴躍投票，為「Nara」加油打氣！

「在瓦礫間穿梭，只為了找到受困的人！」三歲五個月的拉布拉多犬Nara，具有國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物高級搜救犬認證（IRO RH-TB），曾參與多次重大救援案件，包括今年「二六花蓮大地震」，帶領搜救人員在倒塌的大樓瓦礫中，搜尋受困者。

搜救犬隊人員表示，Nara個性活潑、喜歡與人互動，牠本要培育成為緝毒犬，但經測驗後發現不適任，消防局在牠一歲多時認養，轉訓為搜救犬，與其餘四隻狼犬快樂、妹咕、Mini及點點組成搜救犬隊。

「搜救犬人氣票選唯一支持六號Nara」，搜救犬隊人員說，距離投票結束剩餘不到二個禮拜，除了局內同仁傾力投票，另靠著LINE群組轉傳投票訊息，能多拉幾張票就多拉幾張，希望民眾能夠多多支持，幫助Nara拔得頭籌，投票網址：https://goo.gl/52LeW7。