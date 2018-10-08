〈北部〉挹注千萬翻新 桃園光影二館電影放映廳啟用

2018-10-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕到桃園光影文化館（光影二館）看免費電影囉！市府文化局投入一千萬元，歷經半年改裝，將光影二館三樓演藝廳改裝成全新電影放映廳，廳內設有一九二個座位、十公尺大螢幕及杜比七．一環繞聲音響等設備，除了播放電影，也可當小型劇場，成為可媲美影城的「市民電影院」，年底前每週三至週日放映免費電影，回饋民眾。

今年底前 電影免費看

「數十部電影統統免費」，市府藝文設施管理中心主任王啟仲表示，為吸引更多人踏進光影文化館，本月底前推出主題影展「綺藝光影︱電影中的藝術大師」，包括綺藝光影、認識電影大師、懷舊電影、桃園映像及親子同樂等五大主題好片，播映《小王子》、《青田街一號》等數十部電影，都採免費索票入場，部分場次還有映後座談；此外，一樓展場即日起至十一月四日，配合主題影展推出「那些年，我們的兒時光影」特展。

王啟仲說，二○○三年落成啟用的光影二館位於桃園區埔新路上，原為老人文康活動中心，在舊市公所時代變身為藝文中心，經過增加閱覽及藝文空間而轉型，四層樓建物在一樓設有展覽室，二樓有電腦教室、研習教室，三樓為演藝廳，四樓則有約五十坪的排練室空間，軟硬體設備完善，可提供市內各級學校成果展演、小型藝術演出。

桃園市現有in89統領影城、民和大戲院、中源大戲院、美麗華台茂影城、八德廣豐新天地國賓影城、大江SBC星橋國際影城及威尼斯影城，加上上月底在統領廣場開幕的威秀影城，形成八強鼎立；「市民電影院」則有位在中壢區馬祖新村的桃園光影電影館（光影一館）及光影二館，預計於年底在桃園區藝文園區動工的桃園市立圖書館總館，也將設置擁有八個廳的公辦民營電影院。

王啟仲指出，上百場不同主題的電影，即日起至十二月每週三至週日固定場次放映，全部免費，名額有限，民眾可上網索票，索票網址：https://goo.gl/UnDvqS，或至光影二館服務台索票參加。詳細場次、訊息可至「桃園光影文化館」臉書粉絲專頁查詢。