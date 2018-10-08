〈中部〉林佳龍細數政績 盧秀燕淨山健行

2018-10-08

〔記者張菁雅、歐素美／台中報導〕市長林佳龍與議員張耀中聯合競選總部七日成立，他細數南屯區的政績，也請市民拒絕國民黨負面選舉、抹黑手段，盼市民站出來肯定做事的人；國民黨市長參選人盧秀燕則到豐原北坑淨山健行，並發放小國旗貼紙。

張耀中爭取連任南屯區議員，與林佳龍的競選總部昨成立，立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、何欣純及南屯區十多位里長共同站台。

林佳龍和現場民眾互動對答，共同盤點南屯政績，包括文心路平、筏子溪、南屯溪、黎明溝整治、知高橋改建、李科永紀念圖書館、豐樂公園改善、運動中心、南屯親子館、彩虹眷村改善、文山水資源中心等。他表示，各項建設與改變，都是台中更進步的證明。

針對這陣子受到負面選舉抹黑，林佳龍則表示，相信市民有智慧判斷、選擇，他會繼續以四年的政績成果來贏得市民支持，也希望對手儘早拿出實質政見，以正面的方式來選舉。他也提到，今年民進黨支持者表態程度較不踴躍，呼籲市民站出來肯定做事的人。

盧秀燕昨到豐原北坑淨山健行時表示，台中擁有多條登山步道，不論是在市區或是山城地區，都深受民眾的喜愛，未來她會持續改善相關設施，讓喜愛登山健行的民眾擁有更好的環境。一行人隨後爬到能夠遠眺台中市景的五○○高地，高舉國旗，提前慶祝中華民國生日快樂。