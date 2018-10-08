〈中部〉台中時代騎輪節 5000人開騎

2018-10-08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中時代騎輪節七日在市府前廣場起跑，吸引五千人共襄盛舉，享受節能的運動；台中市長林佳龍強調，市府會擴大建置iBike租借站，讓台中市成為市民日常生活就能就近運用自行車休閒、運動的城市。

時代騎輪節今年邁向第四屆，吸引五千人報名參與，昨日清晨五點多市府前廣場，就有不少人騎著愛車到場聚集，有家人一起出動，也有三五好友揪團下集合、熱身，有人說，最近天氣早晚均微涼，騎車是種享受，跟家人起大早運動；還有人說，平時就會利用假日跟車隊自訂路線車聚，這次報名騎輪節活動，才知道在台中的自行車同好有這麼多人，感覺很興奮。

府前廣場出發 串聯大肚山知名景點

今年「時代騎輪節」從府前廣場出發，規劃串聯大肚山中科園區、清泉崗機場及大安、大甲藍色公路等知名景點，再返回台中市府，共約一百公里路線，林佳龍勉勵選手享受健康運動，也感受台中之美，眾人在林佳龍鳴笛後浩浩蕩蕩開騎出發。

林佳龍指出，這麼壯觀的參賽人氣正好見證台中市是單車城市，台中除擁有最好的自行車產業與品牌、最好的運動選手為國爭光外，更有喜歡自行車運動的市民。

林佳龍指出，台中已建置超過三百站的iBike租借站，全市廿九區都已有iBike站，目前再進入第二階段三百站建置目標，期待打造台中市成為讓民眾日常生活就能運用自行車休閒、運動的城市。