〈中部〉台中太平區德隆社區中心 將設祖孫館

2018-10-08

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕太平區德隆社區中心長期閒置，市議員張玉嬿、何明杰建議規劃祖孫共融的場館，市長林佳龍認為有適合的空間就要儘速推動，決定動用第二預備金，年底前進行規劃設計，預計明年初動工，希望明年底就讓「祖孫館」落成。

張玉嬿表示，九二一大地震後為安置災民興建的德隆社區，社區內附設的德隆社區中心長期閒置，為了讓空間活化，與何明杰邀請社會局長呂建德到場勘查，因附近是老社區，除小朋友外，長輩也有活動需求，希望能打造成台中市首座祖孫共融的場館。

市長允動用700萬第二預備金推動

張玉嬿表示，社會局初估修繕經費約需七百萬、設備費三百萬，經當面向市長林佳龍爭取，獲得市長支持，認為親子館的地點難尋，既然有適合的地點願意全力促成，並允諾動用七百萬第二預備金推動。

一位住在附近的張小姐表示，已經帶小朋友去過試營運的坪林親子館，稱讚裡面設備新穎，小朋友玩到不想回家，但對於住在德隆里附近的民眾路途較遙遠，如能在這裡設置親子館，對於南太平民眾來說是好消息。

年底前完成規劃 盼明年初動工

呂建德表示，市長決定動用七百萬第二預備金，將朝「祖孫館」方向規劃，讓阿公阿嬤和小朋友都能使用這裡的設施進行互動，將於年底前先完成設計規劃，希望明年初就能動工。

大甲區龍泉里活動中心 昨啟用

此外，大甲區龍泉里活動中心昨啟用，林佳龍說，龍泉活動中心用地取得不易，市府克服困難進行都市計畫變更，投入兩千七百萬元興建，希望以社區營造理念，結合長青學苑、社區關懷據點等多功能服務，強化社區功能，期待能成為當地居民的第二個「家」。

立法院副院長蔡其昌說，他與林佳龍市長對偏鄉地區的重視是一致的，活動中心建造的過程，市長全包了，未來其他活動舉辦、基礎設備等，地方有需要，他就會努力為大家服務。