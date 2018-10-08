〈中部〉南投千人茶會 逾400茶席創紀錄

2018-10-08

〔記者佟振國／南投報導〕南投世界茶業博覽會重頭戲千人茶會昨於中興新村大操場登場，今年逾四百個茶席再創紀錄，也吸引近三千位愛茶民眾共襄盛舉，今年除由評審選出精心布置的十大茶席，還有設置專區呈現宋代點茶、英式下午茶與紅茶茶席，呈現從東方到西方，從古典到現代的意境，展現茶文化悠久歷史與兼容並蓄特色。

茶藝師帶來茶具 提供特色茶品

為期九天的南投世界茶業博覽會，假日都有大型特別活動，昨天下午由千人茶會打頭陣，活動場地設在中興會堂前大操場，現場逾四百個茶席，比去年三百七十個又增加，再創紀錄，下午三時許參加者陸續展開茶席布置，千人茶會的特色即是茶藝師不僅帶來茶具，提供特色茶品，更配合氣氛布置茶席，秋高氣爽，藍天綠地，參加民眾席地而坐，品味茶香，更加愜意。

展示東、西方不同茶產業文化

許多茶席是由小朋友掌席，今年還不滿四歲的王維翌，一歲半就開始學習茶道，泡起茶來有模有樣，令人讚歎，會場內也有宋代點茶席，將較濃茶湯或茶末與沸水混合，調成沫餑，泡沫越來越厚，茶色越來越白，點好茶湯後，分送至茶碗，細細品嚐，醇厚甘甜滑順芬香。

還有以花草茶當主角的英式下午茶，以及日月潭在地紅茶為主的現代茶席，負責茶席布置的日月潭東峰紅茶莊園執行長林惠美表示，這項構思是希望呈現茶葉從古老東方到西方，及東、西方不同的茶產業文化風格。

縣長林明溱也參加千人茶會，與愛好喝茶民眾品茶話家常。