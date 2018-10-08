〈中部〉國手搖籃》南投旭光高中 空手道館開工

2018-10-08

〔記者佟振國／南投報導〕美夢終於成真！十八年來打下逾五百面獎牌，培育十位總統教育獎得主，已是空手道國手搖籃的南投縣立旭光高中，歷經多年爭取的空手道館，昨舉行開工動土典禮，預計明年六月完工，未來縣籍選手終於可以在嶄新完善的訓練場域培訓，締造更佳成績，也能做為大型空手道比賽場地，讓南投進一步成為國內發展空手道運動的重鎮。

原位於地下室 場地簡陋悶熱

縣立旭光高中長期缺乏專業空手道場館，原本位於地下室的選手訓練場地簡陋，夏天悶熱難耐，逢豪大雨更易淹水，影響選手訓練品質，地方多年爭取，計劃利用校內的室外球場興建一座地上兩層的空手道館，終獲教育部體育署補助經費四千萬元，縣府自籌八百萬元，以及空手道設備九百八十萬元，縣府自籌九十八萬元。

培育出10位總統教育獎得主

副縣長陳正昇表示，旭光高中空手道選手屢屢在國內外賽事表現出色，單是全國中等學校運動會金牌即有破百面的紀錄，也培育出十位總統教育獎得主，尤其辜翠萍、谷筱霜兩位傑出校友，分別在二○一四韓國仁川亞運、今年印尼雅加達巨港亞運勇奪金牌，為縣、為國爭光。

18年來 拿下逾500面金銀獎牌

校長何光明指出，該校於二○○一年成立空手道隊，歷經十八個年頭，一路篳路藍縷，克服萬難，在簡陋條件下進行培訓，教練、選手努力不懈，才能在國內外競賽中發光發熱，贏得金牌破百面，金銀獎牌合計逾五百面，為南投人贏得驕傲。

縣府教育處表示，空手道是南投縣體育發展重點項目之一，二○二○東京奧運空手道也列正式項目，期許南投的選手們能藉由此優質場館，創造更多的佳績，未來也能做為大型空手道比賽場地，與更多優秀的國、內外選手切磋、交流。