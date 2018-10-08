〈中部〉黃敏惠競總成立 眾人喊凍蒜

2018-10-08

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉市報導〕國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠，昨晚在市立體育場外舉辦競選總部成立大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義同台為黃造勢，眾人齊喊「凍蒜」；馬回憶，八八風災後，黃要求中央撥款疏濬八掌溪和牛稠溪，他接受建議解決了嘉市的淹水問題，月前「八二三水災」嘉市沒有大淹水，是當時的努力，批「那個人」（暗指市長涂醒哲）割稻尾。

八二三嘉市沒淹歸功國民黨？ 涂醒哲駁斥

尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲昨早出席市議員蔡文旭競總成立大會時說，他要感謝馬英九，因為馬在國民黨是票房毒藥，馬所謂「八二三水災」嘉市沒淹水是國民黨的功勞，但二○一四年嘉市因豪雨數十處淹水，民眾在淹水的馬路中游泳的畫面，現在都還找得到，「嘉義人沒那麼好騙」。

立委李俊俋同場開砲稱國民黨「只會騙」，二○一四年興業西路地下道淹水導致汽車泡水拋錨等，當時總統就是馬英九、市長是黃敏惠；蔡文旭強調，讓民進黨執政延續，才能將台灣意識扎根落地。

黃敏惠競總成立吸引兩、三千名支持者，馬致贈「好彩頭、包子粽子、馬造型交趾陶」，吳則授戰旗給黃，黃復興黨部主委金恩慶也登台呼籲「集中選票，唯一支持黃敏惠」，「棄蕭（市議會議長蕭淑麗）保黃」的意味不言可喻。