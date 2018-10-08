〈中部〉「虎尾馬」跑友嗑烤雞 變裝秀吸睛

2018-10-08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕連續舉辦第八年的虎尾馬拉松賽昨天熱鬧開跑，結合六房媽祖虎尾過溪股下庄紅壇及雲林國際偶戲節，今年加碼吸睛的變裝秀並增設造型獎，吸引近六千人參加，全國跑友拜媽祖祈求平安、跑出健康。

近六千人參加 補給豐盛

虎尾街頭昨天未亮就擠滿人潮，來自全國跑友一早六點在鎮立體育場集合起跑，雲林縣長參選人張麗善、雲林縣議員陳瑞雄、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮長參選人丁學忠、林新丁、陳威成等人都到場加油，陳威成還拉起「我要運動公園，不要水泥滯洪池」的白布條，反對興建地下滯洪池。

昨天的馬拉松賽由雲林縣馬拉松協會主辦，報名人數超過五千八百人，廣設十一處補給站，站站補給豐盛，尤其是最受跑友稱許的烤雞，共提供約三百隻。

變裝有獎 選手造型搞怪

另有加碼造型獎，提供入選者獎金二千元，吸引大家參與變裝秀，有「苗栗林志玲」、「高雄安室奈美惠」、鐵圈阿伯、虎尾阿嬤都來比賽，噱頭十足。

主辦單位在沿線設補給站，提供烏魚子、芋圓、雞精、果醋、水餃、特調飲品、鍋物、貢丸、家鄉風味美食等為跑友補給體力，尤其是烤雞讓跑友大快朵頤，人人讚不絕口。

雲林縣馬拉松協會理事長薛柏良指出，為預防細懸浮微粒（PM2.5）及高溫影響選手，主辦單位加強醫療巡邏及補給站降溫措施。