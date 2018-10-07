〈南部〉南瀛國際民俗藝術節 蜈蚣陣帶領踩街

2018-10-07

〔記者楊金城／新營報導〕兩年一屆、第十一屆舉辦的二○一八南瀛國際民俗藝術節，昨天下午在新營熱鬧踩街後，昨晚在新營南瀛綠都心公園開幕演出，為觀眾打開世界之窗，各國民俗表演讓人大飽眼福，掌聲不斷。

至14日止 17國33團隊接力演出

南瀛國際民俗藝術節今年共有十七個國家的三十三個團隊參與，有如國際性的民俗嘉年華，昨晚起到十四日在新營主場接力演出。表演團隊也會下鄉到廿一個行政區演出，非常有看頭。

昨天下午台南市文化局打造當代蜈蚣陣，帶領十六國廿二個民俗表演藝術團隊先在新營踩街，不但和民眾互動，也把街道當舞台，來段即席演出，為藝術節炒熱氣氛，街道兩旁擠滿人潮爭相拍照，和外國團隊合照、擊掌，十分歡樂。

開幕秀藝陣上場 各國展現民俗文化

重頭戲開幕秀主題為「歌、舞、樂、戲」，為彰顯台灣文化精神，首先由泰武古謠傳唱帶領出南市傑出表演藝術團隊藝姿舞集的「燈花妙舞」，還有雄威龍獅團、南市知名的婆姐陣、宋江陣等上台表演。

九個國際團隊包括海地「德斯旺舞蹈團」、 馬紹爾群島「捷步傳統舞蹈團」、韓國「林芳蔚國樂振興會」、捷克「春日亞洛舞蹈團」、日本「鼓舞猿」、蒙古「天韻樂舞團」、俄羅斯「卡塔里克民俗舞蹈團」、印尼「努桑塔拉傳統舞蹈團」隨後上台表演，最後由義大利「凱塔尼旗隊」壓軸登場。

各國際團隊以傳統舞蹈、鄉村舞蹈、農樂、旗隊表演，展現各國多元民俗文化，帶給台下觀眾聽覺與視覺享受。

代理市長李孟諺說，南瀛國際民俗藝術節舉辦至今廿二年，不僅讓台灣與國際交流，也可說是全國歷史最悠久、最能夠代表台灣的國際藝術節，這是台南市的驕傲；他代表市民要向國際團隊表達歡迎，希望在九天活動期間也都能感受到台南的美好、台南人溫暖友善的待客之道。