〈南部〉台鐵高雄新站14日啟用 舊站進出改動線

2018-10-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄新站將於十月十四日啟用，進出動線也與過往不同，站方已規劃兩條風雨走廊，各自銜接舊站的前、後站以進出新站作為臨時動線，預計以三個月拆除鐵軌與月台後，再調整新站動線。

舊站前、後站進出新站 走臨時動線

高雄鐵路地下化預定十月十四日啟動，當天高雄火車站也將由舊站轉移到新站運作。由於站體部分工程仍持續中，站方遂規劃舊站前、後站進出新站臨時動線，並架設兩條風雨走廊分別串聯新站與舊站前、後站。

高雄站統計，每天進出高雄站通勤乘客約三萬五千至四萬人次，其中三分之二經由前站、三分之一從後站，考量民眾需求與工程現況，十月十四日開始，會透過兩條風雨走廊引導乘客從舊站前、後站進出新站。

高雄站長上官慧珠說明，新站部分較單純，乘客需從舊站前站旁（東側）進出風雨走廊，順著指標即可找到新站，走廊九月就因高雄捷運新站啟用而開通，屆時將提供台鐵、高捷乘客共用，轉車則在新站內進行，不用再走出車站。

上官慧珠指出，舊站後站部分因為原有鐵軌、月台仍在，乘客仍須進入舊站後站上天橋，再從第三月台走下平面，經風雨走廊進出新站。

3個月後月台軌道拆除 會再調整

上官慧珠表示，舊站前、後站兩條動線皆屬臨時性質，等工程單位拆除月台與軌道、粗估約三個月後，站方會再調整一次進出新站動線，屆時舊站前站、後站都將由南華路進出新站，轉換動線前會再做宣導。

臨時動線導引短片 已上網

為了讓乘客儘早熟悉臨時動線，由上官慧珠擔任解說員、台鐵高雄運務段同仁自行製作的導引短片已上網，現場將於今起貼出路線調整說明，同時預告擔綱高雄運輸十六年的舊站將功成身退。