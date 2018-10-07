〈南部〉劉櫂豪搶客家票 饒慶鈴承諾拓外銷市場

2018-10-07

〔記者張存薇／台東報導〕距十一月廿四日五合一選舉投票日剩不到兩個月時間，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪昨天下午成立客家後援會、積極搶攻客家票；國民黨參選人饒慶鈴則從故鄉卑南鄉出發，一連成立卑南及大武、達仁鄉鎮後援會，爭取鄉親支持。

劉櫂豪客家後援會昨天熱鬧成立，身為客家女婿的劉櫂豪展現對客家文化的熱愛與自信，在高雄美濃客家妻子林子煊陪同下，全程以客語演講，他強調，台東縣包括他的家族裡有河洛人、也有客家人、原住民及新住民，未來身為台東縣長，有責任把台東每一個族群文化都能有自信的代代傳承下去。

劉櫂豪強調，他擔任立委七年多，持續為台東爭取重大建設，包括鄉親最關心的交通問題，行政院已同意編列四百億元經費，將進行花東鐵路雙軌化第二階段環評、預計五年內可完工，這樣大家就不會買不到火車票。此外，二○一六年客家團體建議，也爭取一千六百萬元在台東市寶桑路翻修日式老屋、設置客家學堂，他會秉持初衷，持續為台東縣多元文化而努力。

劉櫂豪並一一頒發證書給後援會會長葉國松、副會長鄧達義及葉季強等人，客家鄉親高喊「凍蒜」，展現大團結氣勢。

饒慶鈴在縣長黃健庭、前縣長吳俊立、縣黨部主委吳秀華陪同下，昨天一連參加兩場後援會成立活動，吸引鄉親到場支持，吳俊立再度撇清同樣參選縣長的妻子鄺麗貞，要大家唯一支持饒慶鈴。

饒慶鈴保證，會幫鄉親「賺錢」，除了穩定兩岸關係、繼續把鳳梨釋迦外銷到中國，也會和台東地區農會合作開拓日本、美國等外銷市場，更要繼續辦熱氣球、衝浪、鐵人三項等國際賽事，把農產品賣出去、也把觀光客帶進來。

她強調，會承接縣長黃健庭的優秀團隊及施政表現，繼續穩定施政。