〈南部〉日托長者尿布包整天 縣屏議員轟長照

2018-10-07

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣年花十六億元力推長照2.0，縣議員潘淑真卻發現有送到日托中心的長者尿布包整天沒人換，居家照服員連最基本的衛生工作都懶得碰，讓政府照顧失能長者的美意大打折扣；縣長潘孟安表示，將檢討現行服務方式，也希望從事居家照護工作者能多些愛心及耐心。

居服員工作切割清楚 老人家得自行處理

潘淑真在議會質詢時指出，她常接到民眾反映，指獲派照顧失能長者的居家照服員，工作切割得很「清楚」，負責做菜給老人家吃的，真的只「做菜」，連洗菜、洗碗及垃圾打包都不碰，老人家得煮飯、洗好菜等照服員來做菜，吃完飯還得自己洗碗收垃圾，有的負責清潔掃地敷衍了事，老人家也不好意思說，反正是花政府的錢。

潘淑真說，很多老人家因子女上班白天沒人照顧，只好送到日托中心去，下班後再接回家，子女們卻發現，老人家包了一整天的尿布居然沒人換 ，老家人又不好意思說，只能忍耐，這種切割式且缺乏同理心等著領鐘點費的做事態度，已經失去政府長照政策的美意。

縣長：將檢討切香腸般的分段照顧方式

縣長潘孟安表示，為減輕家庭托老負擔，屏東縣政府今年編列十六億元，目前有二十二家照服機投入居家服務，雖然人力還是很欠缺，但照顧失能長者的態度也不能馬虎，將檢討這種切香腸般的分段照顧方式，希望能改採全套式服務，並要求照服員多點愛心及耐心來對待長者。

屏縣長照中心表示，居家服務以項目計費，中央訂了二十多項，如身體清潔兩百六十元、餵食一百三十元、陪同外出一百九十五元等，案家需部分負擔；有案家就抱怨「連量個血壓也要算錢」，目前全縣需要長期照顧的老人與身心障礙者，近五萬人；照顧服務員人數有一千一百四十九人，今年至少要開二十八個照服員培訓班，充實人力。