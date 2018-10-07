〈台北都會〉柯挨批是「作帳市長」財政局長反擊：基礎數學不及格

2018-10-07

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲自豪還債成績，民進黨台北市長參選人姚文智拿出北市府各項財務資料與台北市審計處的決算報告，批柯是「作帳市長」。北市財政局長陳志銘昨以數學試驗題解釋，批評質疑的人可能基礎數學不及格，或眼紅還債成績而刻意抹煞，酸味十足；姚文智競選辦公室發言人洪立齊反批，財政局長為了護主，曲解法規、迴避問題。

姚文智前天舉行「體檢柯文哲市政記者會」，指柯還債有「四大謊言」，包括向特種基金調借埋下財務炸彈、將遺贈稅等超收稅款當個人功勞、工程結餘款與還債無關、消失的一一七億教育發展基金借款。

昨一早陳志銘透過財政局LINE媒體群組駁斥，他說，工程結餘款無法用於當年度還債，但可納入歲計賸餘用於隔年度編列還債，因此工程結餘款當然與還債有關。向特種基金調借去墊還是市政建設貸款，其仍為債務九四八億元的一部分，債務並未消失，只是利息負擔較低，與還債五二○億元毫無關係。

姚質疑消失的教育發展基金借款，陳表示，北市地方教育發展基金每年由公務預算撥補經費，該基金並無借款問題，不清楚姚所指的借款為何？陳強調，別因選舉就抹煞財政局這些年來的還債成果。

姚競辦：為護主 曲解法規迴避問題

洪立齊也發布新聞稿指出，工程結餘款項當然如陳志銘所言是省了支出，但依據獨立機關台北市審計處分析即知，柯任內的工程並未產生特別高的結餘，何來柯的省錢之說？審計單位也已經指謫北市府，不該把「墊還」當「還債」。

洪立齊表示，陳志銘是常任文官出身，應熟悉依法行政，怎可為了選舉發表扭曲法令的言論。他強調，資料全都來自市府與監察院，呼籲柯出面說明討論，不要再用各種理由拒絕辯論。