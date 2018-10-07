〈台北都會〉姚端客家政見 加碼拍史詩級大劇

2018-10-07

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕年底選舉逼近，搶攻客家票源，民進黨台北市長參選人姚文智昨成立客家後援會，並拋出客家政見，未來要與民間合作拍攝「史詩級」客家歷史大劇，傳承客家精神。稍晚姚文智也趕赴黨籍北市議員阮昭雄聯合競選總部成立大會，表示民進黨被假消息、假民調、中國惡意消息打擊，期盼選民給予支持。

姚文智客家後援會昨在台北市議會禮堂舉行，台灣觀光協會會長葉菊蘭、客委會主委李永得等人共襄盛舉，由台灣社社長張葉森擔任客家後援會長，現場舉辦授旗儀式，超過四百名支持者湧入，揮舞旗幟，旗海飛揚的場面相當壯觀。

傳承客家精神 將與民間合作拍

姚文智講述三項客家政見，分別是將推動客家主題的捷運站、利用手機學習客語教學可折抵捷運票價三元、拍攝客家歷史大劇。

姚文智並承諾，當選台北市長後將擴大辦理客家社團交流，也要擴大國際交流，未來將透過跨國少數民族音樂交流，辦理定期演出場次，並編列創作輔導金，鼓勵原創客家音樂、電影。

阮昭雄聯合競選總部昨下午舉辦成立大會，到場站台的姚文智拜託鄉親能夠將票投給民進黨參選人，民進黨議員李慶鋒、簡舒培、王閔生、顏若芳等人都到場力挺。

姚文智表示，整個民進黨現在被假消息、假民調、來自中國的惡意消息打擊，但大家要有信心，姚文智很有信心，剩下最後五十天，大家一起拚、堅持意志，選擇民進黨所代表的台灣價值！