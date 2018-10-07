〈台北都會〉白晝之夜 文資團體：遭警跟蹤

2018-10-07

〔記者楊心慧／台北報導〕邁入第三年的台北白晝之夜昨晚於花博圓山、南西商圈熱鬧登場，法國劇團團員踩著高蹻，變身為四公尺高的大型發光人偶，相當「吸睛」，民眾紛紛搶拍，更有民眾大玩「變裝」，穿著代表中山北路的「中山裝」，宛如一場藝術盛會，但傳出警察局電話關切文資團體是否到場，引發文資人士不滿，參加活動的民眾也抱怨動線差，沒垃圾桶、廁所，讓活動多了點負評。

文資團體：文化局指我們會去抗議

柯文哲去年參加白晝之夜，遇到文資團體抗議，要求嘉禾新村全區保留，場面失控。柯文哲今年以觀眾身分參與，改走低調路線，用路過的模式參加，柯抵達時，不僅有大批民眾圍觀，還有文資團體與文史工作者在場邊抗議。

多人接到警方電話 活動中還被包圍

文資團體、藝術工作者林怡君表示，白晝之夜前一天包括她在內的幾位朋友，都接到警察局電話，指文化局反映說他們會去抗議，並且詢問他們何時抵達，其實原本沒打算參加，後來又覺得應要做點什麼，於是用行動藝術、和平的方式參加，藉此表達政府不應限制人民自由。

文化局、警方否認 指全民都可參與

台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰說，在參加活動時，一路都被便衣警察包圍和跟蹤，感覺很不好，他認為市府不該如此。不過中山分局副分局長劉珩表示沒打電話，文化局副局長李麗珠說，並沒有向警局反映，且白晝之夜全民都可參與。

活動精彩 但民眾批動線差、沒廁所

白晝之夜範圍包括中山北路一段至三段沿線，規劃四十三處裝置藝術、七十場演出活動、串聯五百位國內外藝術家，開幕式在花博舞蝶館登場，由野孩子肢體劇場率領當地里民表演，緊接著上演一場打擊樂結合科技影像、數位聲音的跨領域音樂節目，相當精彩。

壓軸則由法國知名的匿名者劇團演出，表演者全程踩高蹻，彷若燈泡發光體的人偶，並和民眾互動，繞行舞蝶館周邊，不少民眾拿手機搶拍，也為白晝之夜揭開序幕。另外在捷運中山站周邊發起「Dress Code」活動，民眾穿著中山裝一起「混」，直到今日清晨。

出席的北市副市長陳景峻致詞表示，三年前第一次吸引廿五萬人次參加，第二年在溫羅汀與公館周邊舉辦，高達卅萬人次參加，希望大家都能享受整晚的藝術之夜。法國在台協會主任紀博偉則說，今年首度在中山北路舉辦、捷運第一次徹夜營運，首度巴黎與台北藝術家交流，盼透過白晝之夜，讓更多亞洲人、歐洲人認識台灣文化。

活動表演雖然精彩，卻有許多民眾批評，動線有點亂、也沒任何指標，要找地方都要花很多時間；民眾說，這麼大的活動沒設置流動廁所，很不方便，想上廁所只能回到捷運站；還有民眾抱怨找不到垃圾桶，垃圾不知道能往哪丟，記者發現地上隨處可見垃圾。