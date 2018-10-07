〈台北都會〉凝聚危機感 侯友宜喊票票入匭

2018-10-07

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天到永和及中和區，成立與黨籍議員參選人的聯合競選總部， 黨主席吳敦義站台、授旗，稱讚侯「一心為民」，可以讓新北市民安居樂業；侯友宜呼籲支持者凝聚危機感，他以市長朱立倫四年前競選連任時，雖然民調大贏廿％，結果只贏兩萬多票為例，呼籲支持者票票入匭，每一張票都失不得。

雙和地區被視為藍營的票倉，昨天兩地的聯合競選總部都人潮滿滿，侯友宜辦公室表示，兩地合計超過一萬人。吳敦義批評執政黨能源政策等施政缺失，促轉會還企圖以「東廠」打擊侯友宜，他稱讚侯友宜這幾年為新北市做了很多事。

雙和老屋多 提加速推動都更

侯友宜表示，雙和地區有很多老舊房屋，當選後會加速推動都市更新；他並說，最近到市場拜票，常聽鄉親跟他說「你穩當選」，他就心想「這下慘了」，很擔心民眾認為他的民調領先，因此鬆懈不幫忙拉票，他請求支持者凝聚危機感，每一張票都失不得，要一直拚才有機會。

侯友宜昨也參加退伍軍人協會會員大會、中和烘爐地參拜暨消防器材、設備師（士）公會登山健行活動、黨籍市議員周勝考舉辦的「板橋市民站出來」活動，傍晚到板橋裕民街夜市拜票，晚上在市民總部舉辦「最硬電音趴」，行程滿檔。侯友宜在退伍軍人協會表示，他從基層警察做到警政署長，再轉個方向到市府服務，他內心的價值就是報效國家，他請求幫忙催票、拉票，票一定要投下去才能確保勝選。

侯友宜在周勝考舉辦的聯合造勢活動中，細數新北市這八年來的各項建設，表示時代在變，呼籲民眾選擇「跟時代站作伙的人！」市政建設與時俱進、一棒接一棒，新北市在過去八年新增三環三線、國民運動中心、托育、托老中心等，已經變得不一樣，都是老縣長過去時代所沒有的，他熟悉市政，就任後可以無縫接軌。