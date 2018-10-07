〈台北都會〉改變新北市 蘇貞昌籲選民相挺

2018-10-07

〔記者林欣漢、葉冠妤／新北報導〕民進黨昨天在新北市板橋區舉辦「百工百業挺改革」造勢活動，市長參選人蘇貞昌表示，他要興建全台最新的親子體驗館，以五大引擎推動都市更新再生，並擴大長者假牙補助、推動垃圾袋降價等，讓市民的生活更有品質，他呼籲支持者站出來投票給他，共同在十一月二十四日改變新北市。

這項造勢活動在板橋體育館舉行，蘇貞昌表示，他當年第一次當台北縣長就在這裡舉辦就職典禮，選前倒數不到五十天從這裡出發，很有意義。

行政院長賴清德推崇說，蘇貞昌在台北縣的建設讓大家很有光榮感，沒有蘇貞昌就沒有新板特區、淡水漁人碼頭、八里左岸、雙和醫院等，也沒有平溪天燈節、鶯歌陶瓷博物館、萬里神明淨港等活動，蘇貞昌更解決大漢溪河畔的垃圾山、各地的淹水問題等，帶動新北市發展。

蘇貞昌昨天成立汐止區競選總部暨後援會，他感性訴求「汐止我沒贏過，讓我贏一次好嗎？」表示國民黨執政六十年不敢做的汐止員山子分洪，是在他任內完成，汐止大同路以前嚴重塞車，他在縣長任內拓寬大同路，以前的汐止只要大雨就淹水，他每天打七通電話給當時的行政院長蕭萬長，獲蕭同意投入一百多億元整治。

為新莊民眾除兩害、興兩利

蘇貞昌昨天也出席市議會副議長陳文治的新莊競選總部開幕活動，他表示用效率為新莊民眾除兩害、興兩利，成功解決桃園A7合宜住宅污水問題、阻擋新莊第一公墓變更為殯葬專區，兩利是推動老人假牙補助及垃圾袋降價。

蘇貞昌也參加詹姓宗親會重陽節敬老活動、板橋區客家文化傳承協會會員大會等活動，行程滿檔。他表示當選後要增加客家預算、補助客家社團辦理活動，編寫客家教材讓客家子弟傳承母語，樹林萬大線其中一站要打造客家意象，凸顯客家文化並行銷客家商品。