〈台北都會〉聚焦輕軌 淡水環境藝術節1300人踩街

2018-10-07

〔記者葉冠妤／新北報導〕有「台灣亞維儂藝術節」之稱的淡水環境藝術節昨天在淡水老街廣場盛大開幕，今年有四十六支隊伍、七組以上的造型花車、一千三百多人走上街頭，今年特別的是以預計年底通車的淡海輕軌為主題，踩街隊伍中有大型輕軌列車空飄氣球，吸引眾人目光。十三、十四日還有精彩的環境劇場表演。

新北市長朱立倫表示，今年環境藝術節以「輕軌啟航，為愛飛翔」為主題，淡海輕軌是新北市政府自辦的第一條輕軌路線，其中與捷運淡水信義線紅樹林站銜接的綠山線，全長七．三公里，今年底即將通車啟航，為從水路、火車、捷運一路演變的淡水大眾運輸交通史寫下新的篇章。

輕軌列車空飄氣球吸睛

新北市文化局表示，淡水環境藝術節舉辦十年來，以人文藝術及永續發展概念著稱，凝聚在地情感，昨天從十歲小娃到七十歲阿公、阿嬤總動員踩街，展現活力與創意。天生國小與淡水區公所以輕軌意象還有輕軌公共藝術主角裝扮領頭出發，新北捷運公司打造的大型輕軌列車空飄氣球則成為全場焦點；淡水高蹺隊化身為一隻隻的黑面琵鷺，在隊伍中鶴立雞群。

13、14日有環境劇場表演

除了昨天的踩街活動，十三、十四日的「環境劇場」《五虎崗奇幻之旅》，將在淡水觀潮廣場演出，以淡水特有的五虎崗地貌做為劇場主題，再由淡水人用他們的行動與肢體語言說淡水事，採用三六○度環繞式舞台，讓觀眾彷彿身歷其境，體驗淡水百年歷史記憶。