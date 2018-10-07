〈北部〉羅東南門路不到200米 住了兩位人瑞

2018-10-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮南門路，短短不到兩百公尺，就住了賴鳳凰、林火熖兩名百歲人瑞，成為地方佳話；代理縣長陳金德昨前往訪視，致贈重陽禮金八千元及賀禮，提前慶賀重陽節。一○一歲的賴鳳凰愛唱歌、百歲的林火熖愛旅遊、運動，都是後輩學習榜樣。

賴鳳凰愛唱歌 是全家開心果

這個月十七日就是九九重陽節，宜蘭縣百歲人瑞有七十五人；賴鳳凰阿嬤十九歲結婚，含辛茹苦養育六名子女長大，走過百年歲月。隨著孩子長大成人，事業有成，賴鳳凰開始安排自己生活，唱歌、跳舞是她的最愛，即便現在因為髖關節受傷行動不便，但不時仍會拿起家裡麥克風歡唱，是全家人開心果。

林火熖愛運動 健康長壽秘訣

另名百歲人瑞林火熖阿公，年輕時經營布料行，六十歲退休回歸家庭，與妻子一起打桌球、爬山，還到世界各地旅遊；他說，他的座右銘是「心要大一點，人要看得開，不要太計較」，這樣人生自然活的開心、愉快。

林火熖的兒子林國慶說，父親長年保持良好運動習慣，是健康長壽秘訣，至今仍行動自如，口語表達清晰，父親不僅是全家支柱，勤儉生活觀與良好運動習慣，都是晚輩最好的學習榜樣。

陳金德訪視 致贈重陽禮金

陳金德昨至羅東鎮訪視四名百歲人瑞，包含張民華、游算、賴鳳凰、林火熖，除與長輩閒話家常，更送上聯合勸募禮券六百元、禮金八千元、豬腳麵線禮盒、總統致贈的金鎖片及敬老狀等重陽禮。陳金德說，百歲人瑞是宜蘭發展重要見證者，傳承寶貴經驗與人生智慧，為表達感謝，縣府獻上重陽禮品暨禮金，祝賀縣內老寶貝及家人幸福圓滿。