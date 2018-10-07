〈北部〉新竹市長選戰 三強催票別苗頭

2018-10-07

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市長選戰三強鼎立，昨天週末尬場。尋求連任的民進黨新竹市長林智堅舉辦親子活動，場面溫馨；國民黨新竹市長參選人許明財成立客家後援會，爭取客家票源；無黨籍新竹市長參選人謝文進則是成立競選總部，萬人造勢，展現政治能量。

林智堅 創意求認同

林智堅以創意打選戰，「小智來了親子劇場」第二場昨天來到香山育德停車場，將四年市政成果以舞台劇呈現。林智堅說，選舉不應製造對立、仇恨謾罵，甚至抹黑、造謠，他以陽光、正能量的方式，邀請民眾共同決定城市未來的發展。

許明財 搶攻客家票

許明財昨天邀請客家事務協會理事長邱從容、客家文化協會會長李永貞等人站台。許明財說，若當選將在市府增設客家族群專屬科室，積極推展母語，並每年舉辦客家文化季。

謝文進 名人來助講

謝文進造勢晚會，有科技網路「翟神」之稱的翟本喬與無黨籍台北市長參選人「錕P」李錫錕站台助講。翟本喬說，民進黨沒有能力為大部分人民謀福祉，應該在這次選舉中被選民教訓。

撕下民進黨徽章，改以無黨籍身分競選連任的西區市議員鄭正宗，以一名民進黨資深黨員講述對民進黨的失望，呼籲選民支持謝文進。謝文進提出幸福城市四大願景工程，包括新竹交通建設大三通、活化城市發展三支箭、加速推動舊城再生及復甦觀光經濟與七大社會福利政策等政見。