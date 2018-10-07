〈北部〉竹縣廣設公幼 2年再增8所31班

2018-10-07

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣推動廣設公幼政策，縣府表示，今年起到二○二○年，將再設八所公幼、共卅一班，計畫經費兩億一千四百萬元，其中一點八億元來自前瞻計畫的補助。

4年前政見兌現 今年全縣已有103園

新竹縣長邱鏡淳四年前競選連任時開出設置公立幼兒園一百園（班）支票。日前他在議會施政報告時表示，早在去年就已達成這項目標，包含非營利幼兒園和社區互助教保服務中心在內，今年全縣已有一○三園（班），預計二○二○年再增加八所公幼、卅一班。

縣府表示，為推動廣設公幼的政策，從二○一一年起至今增設卅七園、六十六班，包含人事費共投入兩億三千六百多萬元，其中去年東海國小附設幼兒園成立，是新竹縣公幼第一百園（班）。

邱鏡淳表示，廣設公幼分兩階段執行，先在尖石、五峰、寶山、芎林等較欠缺私幼的鄉鎮開辦，再於較缺公幼的竹北、竹東、新豐、湖口等鄉鎮增設十六所、廿一班。

此外，老人年金方面，縣府統計全縣老人共六萬七千六百四十人，全面發放每人每月三千元，一年需廿億二千九百二十萬元。若排富且減半，一年只要五億四千萬元。

若加碼不排富 老人年金一年告終

但如果加碼，每月每人發六千元且不排富，一年就要四十億五千八百四十萬元。這樣只要發一年，連弱勢族群都會領不到錢、國中小學生也沒有免費的營養午餐可吃，甚至連薪水也會發不出來。