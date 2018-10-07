〈北部〉養蚊14年 外埔漁港商店街將拆

2018-10-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府於十四年前在後龍鎮外埔漁港興建一條玻璃帷幕式的商店街，但得標的承包廠商三個月後就倒閉，導致攤商無奈撤離，館舍荒廢至今， 一度被與後來在通霄鎮興建的「馬奮館」併稱為苗栗縣海線兩大「蚊子館」，縣府因應漁港改善工程，預計十一日拆除。

玻璃帷幕設計 夏日高溫難耐

縣府於十四年前，在外埔漁港南堤興建長條狀的玻璃帷幕商店街，風光開幕，原本希望帶動港區觀光休閒發展，但經營成果不若期望，承包業者倒閉後只能養蚊子，加上長年經海風吹蝕造成設備損壞，如今不僅大門深鎖，更被嫌棄「擋路」。

開幕三個月 承包廠商就倒閉

縣府表示，當初是因爭取經費建置木棧道，考量南堤還有閒置空間，才會規畫興建商店街，考量玻璃材質較鐵材結構更能抗海風鏽蝕，無奈夏天溫度高，商店街熱烘烘，導致遊客門可羅雀。

改為公共空間 將加以綠美化

縣議員劉順松說，他多次關心商店街與上方木棧道「慘況」，玻璃帷幕固然好看，但到夏日裡頭是熱到不行，縣府當初興建之時，欠缺考量此天候因素，加上外埔是小漁村，當地人口數不多，縣府後續又缺乏有效吸引人氣等作為，淪落至此雖不意外但只能感嘆，反而成為冗贅建設，希望拆除後縣府要全盤思考，不要輕率就大興土木，最後收得反效果。

縣府農業處漁業科指出，縣府已獲中央補助，改善外埔漁港硬體現況，其中屢被詬病的玻璃帷幕式商店街將會拆除，改為開放式公共空間，並綠美化拆除後留下空間，設置休憩花架、休憩桌椅等原本木棧道也會修繕；漁港路面也將鋪設壓花地坪、紙模地坪，並設立港區意象立體雕塑等，期望能煥然一新，提供民眾更廣闊的空間欣賞海景。

另，漁民與漁會長期反映當地排水系統不良，十餘年來不時發生水淹進港區狀況，將一併改善排水系統，以免再發生漁港淹水的窘況。