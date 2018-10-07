〈北部〉《桃園》全國環保志義工群英會 總統嘉勉

2018-10-07

〔記者周敏鴻／龜山報導〕全國環保志（義）工群英會昨在體育大學綜合館登場，有來自廿二縣市、超過兩千位志義工同歡，總統蔡英文也前來感謝志義工們的辛勞付出。

資源分類王 志義工力拚速度

志義工利用資源回收物品發揮創意，裝扮成西遊記神話主題、陽光猛男等各種搶眼造型，讓環保啦啦隊大賽非常有看頭。志義工另兵分多路參加環保金頭腦、環境保衛戰、資源分類王等競賽，除了以平時累積的環保知識應戰，還得比拚資源分類速度，用盡全力為自己的縣市爭取最佳成績。

環保志工推動28年 總統稱讚

蔡總統與環保署長李應元都到場為志義工打氣。總統說，環保志工制度已推動廿八年，不論是資源回收、河川巡守、節能減碳，都靠志義工站在最前線，用一步一腳印的努力，讓環保理念在台灣每一個角落落實，也讓台灣的資源回收率大幅度提升。

蔡英文表示，台灣努力推動循環經濟，很多廢棄物已可再利用，也創造可觀的產值，未來公共工程將優先採用這類環保素材，帶動資源永續利用風氣；她也強調，國內的發電系統，包括太陽能、風力發電等，都將更乾淨、更有效率，同時也會創造更多綠能經濟的優質工作機會。

至於爭論不休的空污法，蔡英文澄清，「空污法就是要消滅老車」的說法絕對是假消息，事實上，空污法是為了消滅烏賊車；空污法修法後，未來排放污染的工廠會有更多重的管制機制，增訂「吹哨者」條款，檢舉人獎金增加、保護措施更多，全民就能更安心地共同監督空污等環保問題。