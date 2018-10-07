〈北部〉北台灣媽祖文化節 金面媽祖遶境桃園

2018-10-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕由北台灣各縣市媽祖廟合辦的「北台灣媽祖文化節」，十五年來第一次由桃園市主辦，昨天舉行會香大典。三芝小基隆福成宮的金面媽祖在眾媽祖陪同下，與陣頭、花車在桃園區市區遶境，隨後眾媽祖進入市立體育場並安座於展演台上，市長鄭文燦也帶領各宮廟主委、董事長向金面媽祖及眾媽祖祭拜，為桃園、台灣祈福。

北港、大甲、新港媽來會香

值得一提的是，「北台灣媽祖文化節」雖然是由北台各縣市媽祖廟主辦，但中南部眾多媽祖廟包括北港朝天宮、大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等都參加會香大典；慈護宮主委吳正宗表示，一般而言，神明分香出去，定期回娘家就是俗稱的「進香」，至於地位平等則用「會香」，通常是兄弟神或姊妹神，這也是會香大典的由來。

媽祖不分大小 齊聚桃園

鄭文燦致詞時表示，媽祖信仰沒有族群、海內外差別，是台灣最普遍的信仰，各地媽祖也常以當地地名稱呼，例如：桃園慈護宮有「桃園媽」、中壢仁海宮有「中壢媽」、新屋天后宮有「新屋媽」，亦是當地的媽祖信仰中心；而媽祖以慈悲喜捨的精神聞名，未來在施政上會呈現媽祖的慈悲精神。

遶境隊伍於上午八點在市府前廣場集合出發，遶境時兩旁民眾紛紛合十膜拜、祈求媽祖保佑，遶境隊伍經過慈護宮、景福宮、十五街庄土地公廟，於下午三點齊聚市立田徑場，晚上則有大型晚會，由「姊姊」謝金燕領軍，演出的藝人包含玖壹壹、翁立友、曹雅雯、神棍樂團、草屯囝仔，讓現場氣氛HIGH翻天。

據悉，金面媽祖現奉祀於三芝小基隆福成宮，是清朝巡撫劉銘傳依官方規定創建「台北府城大天后宮」鎮殿神尊，一九一○年時任三芝庄長的曾石岳，發現金面媽祖神尊被棄置於台北城內日官廳倉庫，遂於一九一三年將神像迎回三芝奉祀。

15年來 首次會香於桃園

二○○四年台北市各界慶祝建城一二○週年，發起迎金面媽祖回台北活動獲得熱烈迴響，二○○六年北台灣各縣市媽祖會香聯誼首度舉辦「北台灣媽祖文化節」，從二○一一年起由台北市政府結合新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣及宜蘭縣合作輪辦，今年輪由桃園市政府及慈護宮共同舉辦，也是十五年來第一次到桃園。