〈中部〉台中新站轉運中心 10日起開放車輛臨停

2018-10-07

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化本月底全線通車，市府交通局表示，台中火車站新站繼啟用二樓大平台後，十日將再開放一樓轉運中心，讓計程車及汽機車進入Ｃ、Ｄ月台，十一日開放雙節公車三○○、三○九及三一○號進入Ａ、Ｂ月台，方便民眾搭乘。

小黃及汽機車進Ｃ、Ｄ月台

交通局長王義川說，考量火車站周邊臨停需求，十日起調整計程車招呼站及臨停接送區，從現在的新闢道路側移至轉運中心Ｃ、Ｄ月台，十一日接續開放往台灣大道雙節公車進入轉運中心Ａ、Ｂ月台，讓整體車站轉乘服務更貼心。

從轉運中心離開的車輛，可從武德街轉八德街，轉運中心Ａ、Ｂ、Ｃ月台都有樓梯及電梯通往二樓，Ｄ月台空間較大，可以容納較多旅客，因此規劃為汽機車臨停接送區，旅客下車後可分別從廣場樓梯上二樓大平台，或從東站進入台鐵站區，方便旅客。

3路線雙節公車Ａ、Ｂ月台

王義川表示，計程車及汽機車進入Ｃ、Ｄ月台停等及接送服務，雙節公車三○○、三○九及三一○號進入Ａ、Ｂ月台供民眾搭乘，未來轉乘民眾不必再淋雨及曬太陽，也不必穿越車流，更安全、快速進入台中車站。

配合鐵路高架化並改善中區交通困境，市府也啟動「台中大車站計畫」，預計將新台中車站、台中轉運中心北站及南站、干城轉運中心打造成一個立體連通平台，使人車得以分流。

其中「立體停車場暨轉運中心興建計畫」，市府已爭取中央前瞻計畫並獲交通部補助三．九六億元，將興建地上轉運中心及地下三層停車場，提供六九○席汽車停車位及三○六席機車位，未來結合新台中車站、台中轉運中心，有助客運及公車動線分流，提升轉運順暢。