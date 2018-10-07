〈中部〉台中迎花博 台日四大美術館聯展珍藏

2018-10-07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕故宮、奇美、東京富士及國立台灣美術館等四大美術館聯合大展昨開展，四館開箱秀珍藏，包括故宮收藏近千年的北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」、富士美術館的「吉野山龍田川圖屏風」等世界級藝術精粹展覽，民眾不要錯過。

4館典藏精華148件 台美館同台展出

台中花博十一月登場，台美館力邀故宮、奇美、富士美術館舉辦四大美術館聯合大展，各館典藏精華共一四八件同台展出，並邀展台灣藝術家廿組作品，展覽珍品和規模盛大。

故宮北宋青瓷蓮花式溫碗 中部首展

故宮精選宋朝至清朝的器物、書畫和圖書文獻類共四十組件，其中北宋汝窯「青瓷蓮花式溫碗」傳世僅一件，其為溫酒器物，做工精巧，釉色絕美，是首度至中部展出，為限展作品，另有距今三百餘年、首度外展的清乾隆御筆詩經圖「桃夭」篇等。

富士美館新吉原櫻景 重現花魁遊街

富士美術館精選廿五件作品，包含屏風、畫軸及浮世繪，有狩野派繪師所繪製的「吉野山龍田川圖屏風」及江戶時代浮世繪知名畫家歌川豐國的五張版畫聯幅作品「新吉原櫻景」，精彩重現盛開櫻花下花魁遊街的繁榮景致。

奇美典藏品 義大利雕塑花神芙蘿拉

奇美典藏展品則有鎮館之寶之一的「黛妮希雅」及義大利藝術家喬凡尼．巴提斯塔．隆巴蒂的雕塑作品「花神芙蘿拉」等卅件作品；台美館精選日治時期至當代的典藏品，包含國寶林玉山的「蓮池」等。

台美館精選 日治時期至當代典藏品

四大聯展昨在台美館開幕，文化部次長蕭宗煌指出，四大館聯展台灣、華夏、日本與西洋，橫跨東西洋藝術，為花博揭開序幕；市長林佳龍則說，花博耗資八十六億七千萬，行政院出資一半，中央與地方共襄盛舉。

台美館指出，為維護展品安全、參觀品質及場地限制，現場採總量管制，且因這次聯展的展品寶貴，有不少是限展二個月的精品，分兩階段輪展，第一階段至十二月九日，第二階段至明年二月十日。