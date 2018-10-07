〈中部〉草屯稻草節登場 副總統體驗編草鞋

2018-10-07

〔記者佟振國／草屯報導〕南投縣草屯鎮稻草工藝文化節昨於植物公園登場，現場有多組大型稻草編織展示與稻草工藝DIＹ、彩繪、傳統米食、植物公園大露營等多項體驗活動，副總統陳建仁也到場為全國最大的鯨魚造型稻草編織揭幕，並體驗草鞋製作，重溫兒時穿草鞋的時光。

舉辦廿年的稻草工藝文化節，已成為草屯鎮入秋後的重要觀光產業文化活動，昨起到廿一日每週六、日在植物公園有多項系列活動，廿七日在中投公路高架橋下方農田還有全國農田趣味運動會，讓民眾體驗豐富多元的稻草工藝與文化之美。

稻草鯨魚高4.3米 號稱全國最大

副總統陳建仁也為今年活動主展品稻草鯨魚揭幕，稻草鯨魚高四．三公尺、長五．二公尺，號稱是全國最大的鯨魚造型草編。陳建仁表示，草屯鎮是南投縣稻米主要產地，稻草還可做童玩、草鞋、生活用品，草屯鎮舊地名即是「草鞋墩」，便可知以前草屯生產的草鞋很有名，也代表草屯鎮編織草鞋技術出類拔萃，融入工藝、文化元素後更有看頭，稻草工藝文化節傳承珍貴的產業文化。

陳建仁也不忘為草屯鎮長洪國浩助選，草屯植物公園原本是「墓仔埔」，但洪國浩讓「墓仔埔」變成公園綠地，也讓鎮公所從負債到有盈餘。洪國浩指出，植物公園已成為鎮民休憩與舉辦活動場所，但縣府仍計劃要開發工業區，草屯鎮都市計畫內還有廿多公頃的工業用地可供使用，盼縣府能夠三思。