〈中部〉彰化校園種電 4年進帳逾億元

2018-10-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕不再喊窮！自二○一五年起彰化縣開始推動校園種電三部曲計畫，今年第四年，工程進展到第三期，前兩期累計種電收入回饋金進帳逾一億元；回饋金成了挹注校務發展經費，不少學校用來改善教學環境、開辦才藝社團和課程、帶隊出國比賽，減輕學校行政負擔，也解決財源籌措不易的問題。

約300校加入 5校回饋金破百萬

種電三部曲第一期共一百八十七所學校參與，回饋金比例二四．三％，為全國第一，獲得最多回饋金的是北斗國中、南興國小、僑信國小、湖東國小、湖北國小，每校累計都超過百萬元。第二期五十八校參加，回饋比例十八％，屬施工較困難地方，今年第三期共六十校加入。

加入第一部曲的彰化市南興國小，部分經費用在開辦太鼓社團，一來訓練肢體發展和音樂節奏感，同時流汗健身，小朋友輕鬆玩音樂免費學才藝。

挹注開社團打太鼓 學生好喜歡

「咚咚咚！」每到週五南興國小就傳出輕快節奏的敲打樂聲，台下小朋友凝視台前老師學打太鼓，不是手動就行，還要扭腰擺臀訓練律動，更要學習鼓棒與鼓面、鼓邊交互打擊的協調性，學童記動作、聽節拍，訓練記憶力和專注力，雖累但學得很喜歡。

小朋友說，每週最期待週五到來，因為學打鼓、聽鼓聲，讓人很開心，學會之後還可以表演，得到掌聲和自信。

校長柯伯儒說，每年二期、每期約廿萬元太陽光電回饋金，累計至今已超過一百廿四萬元，學校支用五十萬元，花在太鼓社團師資鐘點費、購買教學器材如投影機、麥克風、改善校舍防火設施、更換全校班級牌和功課表等。

柯伯儒表示，最特別的是太鼓社團，表演邀約不斷，提供學童自我展現舞臺，師資鐘點費全由種電回饋金支付，不用向家長收取或請家長會幫忙。