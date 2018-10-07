〈中部〉雲林國際偶戲節 聲光影視震撼動感

2018-10-07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○一八雲林國際偶戲節昨天熱鬧登場，有來自國內外偶戲團隊精彩演，開幕典禮中太日樂集、金宇園掌中劇團及霹靂布袋戲與樂果天真實驗樂團的異業聯演，精彩演出讓人大開眼界。

跨界聯演異業結合 好戲連台

第十六屆雲林國際偶戲節昨天白天在農博生態園區有多場精彩演出，下午在虎尾布袋戲館有二百多人參加的踩街嘉年華，晚上開幕更是吸引上千人到場。

其中太日樂集、金宇園掌中劇團跨界聯演，由磅礴鼓聲開啟偶戲藝術旅程，晚會高潮是由霹靂布袋戲及樂果天真實驗樂團異業結合，在多首膾炙人口的經典布袋戲主題歌曲樂聲中，呈現傳統金光布袋戲到影視布袋戲，充滿戲劇張力及神奇動感的情節，讓現場大開眼界。

活動至13日 歡迎大家來觀賞

雲林縣長李進勇指出，雲林國際偶戲節今年邁入第十六屆，所聚集的能量已讓雲林偶戲在地傳藝成為國內外矚目的無形文化資產，入選文化部「台灣文化節慶升級」競爭型計畫，及觀光局「台灣觀光年曆」國際性重要活動代表。

李進勇表示，今年活動從六日至十三日在虎尾農博生態園區及雲林布袋戲館辦理，規劃有多樣優質演出、競技、展覽及創意等活動，演出單位有在地黃俊雄、廖文和等經典掌中大師系列演出，四十六個校園、社區布袋戲圓夢尖兵參與演出，還有來自日本、英國、印尼、馬來西亞及塞爾維亞等五組專業偶戲團，歡迎大家來雲林「看好戲」。