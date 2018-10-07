〈中部〉3年砸千萬 嘉縣農綜園區「草比人高」

2018-10-07

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府二○一五年時提案並編列預算推動「嘉義縣農業綜合園區」，至今四度招標都流標，縣議員李國勝昨天批評縣府已花一千萬多元，園區卻空空如也，雜草叢生比人高，簡直浪費公帑；縣府農業處長許彰敏回應，洽詢廠商意見後分析流標主因是開發土地面積不夠大，將重新檢討，採一、二期共九公頃多一次招商，希望能吸引廠商投資。

招商四度流標 一片荒地壞觀感

本案基地位於朴子市縣道一六八線與小槺榔五路交叉口，縣府前年整地開發，已投入先期規劃費九萬八千元、規劃設置技術服務計畫費五百四十五萬元、委託服務計畫費一百二十九萬元、填土費五百八十萬元及租金一百多萬元，合計一千三百餘萬元。

李國勝質疑，此案由農業處、經濟發展處和綜合規劃處合作開發，卻辦三年無成果，園區現況綠油油一片，還有一個大土坑，草長得比人高，「縣府種草最強」，若是私人空地，早就被開罰，許多鄉親經過都問「這麼大塊地長草到底要做什麼」，觀感不佳。

擬一、二期一起 採取促參推動

許彰敏說，農綜園區本欲搭配故宮南院觀光人潮，設置農特產品展售館、美食廣場等，一期多功能推廣服務設施約兩公頃，土坑為滯洪池，農業處規劃整地後由經發處招商，二期園區七公頃多，目前考慮合併採促進民間參與公共建設方式推動，規劃前置作業時尋求潛在廠商，加速招商作業時程。