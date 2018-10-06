〈南部〉首次6水庫串聯 邀民眾單車挑戰

2018-10-06

〔記者楊金城／官田報導〕西拉雅國家風景區管理處將在十月廿日舉辦「水庫騎跡」自行車ＢＲＭ挑戰賽，首次串聯南市六座水庫，有國際認證的二百公里和三百公里挑戰路線，另有廿八公里親子路線，是南台灣今年下半年最受注目的自行車賽事。

200及300公里賽事 獲國際認證

二百公里和三百公里挑戰路線串聯台南市台三線、市道一七二、一七四、一七五線（咖啡公路）、台廿線，途經烏山頭、白河、尖山埤、曾文、南化和虎頭埤等六座水庫，暢遊山區、水庫美景。

這是西拉雅管理處第一次舉辦自行車活動，要辦就辦全台首見串聯六座水庫的ＢＲＭ挑戰賽，處長張隆城說，今年與法國極限運動俱樂部自行車聯合會（簡稱ＢＲＭ）台灣分會合辦「水庫騎跡」自行車ＢＲＭ挑戰賽，也邀請六國公路好手加入車隊行列，這是國際認證的賽事，也是明年八月法國一千兩百公里極限挑戰參與資格的熱身賽。

二百公里和三百公里ＢＲＭ挑戰賽將在十月廿、廿一日登場，從烏山頭水庫出發，可上西拉雅「玩水酷—水庫騎跡」臉書粉絲團、伊貝特報名網查詢，十月十日截止報名。

另有28公里的親子路線 邊騎邊玩樂

廿八公里親子路線在十月廿日也是從烏山頭出發，前往東山吉貝耍西拉雅部落學堂體驗，邊騎邊玩樂逍遙，已截止報名。

特別的是在各補給站點，管理處與在地社區準備蓮藕茶、黑糖茶、冰烤地瓜、竹炭花生等特產，提供車友補充體力。張隆城說，藉舉辦健康樂活單車活動，行銷西拉雅山區觀光和民眾對生態環境的重視。