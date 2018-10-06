〈南部〉台南推陽光電城 李孟諺：估年發電8.7億度

2018-10-06

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕第八屆台南國際生技綠能展昨天揭幕，行政院副院長施俊吉專程前來剪綵，他感謝市政府舉辦的活動，讓中央力推的五加二創新產業，在推展工作發揮了加乘效果，也重申七年後的非核家園期程，強調屆時太陽光電能發電兩百五十億度，將帶動上兆的鉅額投資，為地方創造更多優質的就業機會。

沙崙建綠能科學城 加速轉型關鍵

施俊吉也闡述，為加速能源轉型，達成二○二五年非核家園的目標，行政院致力改善發電結構，全力推動太陽能與離岸風力發電，要將再生能源的發電佔比，大幅提升到廿％。

施俊吉說，依照目前的規劃，太陽光電在七年後會完成20GW（十億瓦）的裝置容量，可望帶動一．二兆的投資；而行政院在台南沙崙建置綠能科學城，也是希望增加再生能源技術能量，這將是加速我國能源與產業轉型的重要關鍵。

辦綠能展 逾160廠商、7國共襄盛舉

活動由經濟發展局主辦，在南紡世貿中心登場，為期四天，代理市長李孟諺主持開幕，規劃政府形象、生物科技、綠色能源、國際產業、創新產學研等五大專區，超過一百六十家廠商參加，多達四百三十攤，整合中央各相關部會，吸引美、法、南非、印尼、紐西蘭、比利時、奧地利等七個國家共襄盛舉。

李孟諺說，全力推動陽光電城計畫以來，同意備案已近五千兩百件，總裝置容量679MW（百萬瓦），預估年發電量八．七億度，等於三．一座曾文水力發電廠年發電量，年減碳量四十六．四萬噸，是一四二七座台南公園的年減碳量。

而經濟部也在會場舉行第二期能源國家型科技計畫推動的成果發表，六大主軸產學合作上百件，技術移轉金約十二．七億元，協助產業投入綠能發展的經濟效益高達九八九億元。