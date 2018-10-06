〈南部〉農漁水利會表態 李清讚：多挺陳其邁

2018-10-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選情白熱化，市農會理事長、屬國民黨白派的蕭漢俊已表態支持國民黨參選人韓國瑜。高雄地區農會理事長李清讚則表示，蕭漢俊本來就是國民黨系統，歸隊支持韓國瑜不令人意外，「但高雄的農漁水利會系統，大多已表態支持陳其邁，整體來看，陳其邁的優勢還是非常明顯。」

李肯定民進黨執政 農民生活改善

李清讚昨表示，高雄的農漁水利會系統，在陳菊市長任內，都能感受到民進黨執政時期的關心與建設，例如市府組成的「型農大聯盟」，吸引青年農民回鄉，又例如「一日農夫」政策，吸引很多馬來西亞、新加坡的觀光客到高雄東九區，最重要的是，陳菊任內設置了五億的農業發展基金，改善農民生活。

指陳其邁積極推法案 照顧農漁民

李清讚強調，陳其邁在立法院積極推動老農津貼、職業災害保險等照顧農漁民法案，三不五時到各地和農漁民「博感情」，遇農產品生產過剩或天災，幫忙向中央爭取補助，或扮頭號推銷員。

農漁水利後援會成立 三巨頭到齊

李清讚指出，日前陳其邁成立農漁水利會後援會，不只林聰賢、陳菊等中央政府官員力挺，更重要的是，高雄地區的農漁水利會系統幹部，包括理事長、常務監事和總幹事等「三巨頭」，幾乎全員到齊，這就是陳其邁在基層實力的展現，也是民進黨用心執政的結果。