〈南部〉大社工業區降編乙種 環團促高市府守諾

2018-10-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕地球公民基金會與大社環境守護聯盟等環保團體，昨天希望高雄市政府應遵守當年決議，將原屬特種工業區的大社工業區降編為乙種工業區，並呼籲經濟部不要再當高雄產業轉型的殺手，停止阻擋大社工業區降編的任何行動。

都發局：開會聆聽各方意見

對此，高雄市都發局長王啟川說，該案已依程序變更為乙種工業區，並公開展示，下週將召開第二次會議，聆聽各方意見，之後再送內政部審議。

大社工業區於一九七五年開發完成，為特種工業區，在高污染的石化業陸續進駐後，經常造成污染與工安意外。

一九九八年，當時台灣省政府發函給高雄縣政府，核定辦理「變更大社都市計畫（第三次通盤檢討）案，附帶條件為特種工業區內之廠商，應於二○一八年前完成遷廠，並由縣府依法定程序，變更為乙種工業區。

籲經濟部別當產業轉型殺手

如今降編時程已屆，地球公民基金會副執行長王敏玲表示，今年八月十七日高市府召開「變更高雄市大社都市計畫案」第一次會議，該會到場要求降編與轉型，但經濟部的代表卻予以阻撓，主張讓這些石化廠能繼續營運，改為甲種工業區，引發反彈與憤怒。

王敏玲強調，大社工業區位於上風處，若空氣污染對高雄市境內的影響範圍相當大，對高雄市的臭氧及粗、細懸浮微粒影響，都不容忽視。

家住大社工業區旁的高雄科技大學教授沈建全說，根據美和科大與成大受委託執行仁大工業區鄰近區域居民的健康風險評估，均顯示大社與仁武工業區，造成左營、楠梓、大社、仁武等區居民的健康風險過高，致癌、致死等影響健康甚鉅，鄰近區域居民的胸腔呼吸疾病發病率，風險高出對照組的旗山、美濃地區二倍、花蓮縣四倍。

地球公民基金會指出，大社工業區十一家工廠中，有七家從二○一○年至今，幾乎年年違反空污法規定，按次處以十萬元以上罰鍰，累計九十九次，總裁罰金額已達一一七○萬元。

廠商憂降編 難新建或擴建

大社石化廠商聯誼會強調，工業區員工數約二千五百人，去年產值約八五○億元，如果從特種工業區降編為乙種工業區，區內廠商就無法新建或擴建，且現有的大社石化廠商，實質上就是屬於甲種工業區的屬性。