〈南部〉明年台灣燈會 小英：盼帶動屏東觀光

2018-10-06

〔記者葉永騫、羅欣貞／屏東報導〕總統蔡英文昨天下午到屏東縣東港東隆宮參拜，關心東港迎王平安祭典，並到大鵬灣聽取明年台灣燈會籌辦情形，期望明年的台灣燈會能以年節慶典來帶動地方觀光產業發展，讓各地的遊客能夠感受到屏東縣多元文化特色。

總統希望展現多元文化特色

二○一九台灣燈會在屏東縣舉行，主燈區在大鵬灣，還有屏東燈區及東港燈區，交通部及屏東縣政府在向總統簡報時表示，要讓這一次的水上燈會不一樣，已規劃了各種主題的燈區，主燈希望用魚來呈見，副燈則是風豬爺，展現屏東海洋及農業的特色，但因大鵬灣的交通主要以公路為主，交通的問題最需要克服，因此在鐵路配合、停車場設置、接駁車都還在協調。

總統蔡英文表示，屏東有多元的文化，有原住民、客家、海港等文化，讓人感受不同，她希望台灣燈會的年節慶典應該帶動地方的觀光產業，讓屏東觀光再往前推一把，讓觀光客都能再留下來幾天，感受屏東深厚文化底蘊，而國家投入了那麼多的資源，不該像放煙火一樣，放了就沒了，應該要留下一些基礎建設，讓在地觀光產業有再使用的機會。

肯定大潮州人工湖成效

此外，總統蔡英文昨天下午視察「大潮州人工湖」現況成效，對第一期工程已經有效補注地下水，蔡總統相當肯定成效，獲知台灣西南沿海都可以引用後表示，很高興在自己的家鄉有這麼好的建設，在極端氣候下台灣可以找出這樣的方法，證明水真的可以存在地底下，希望效益評估盡快完成，接著就可展開第二期計畫，並引用到其他縣市地區。