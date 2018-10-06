〈台北都會〉公車急煞 害輪椅族重摔受傷

2018-10-06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕平時出入坐電動輪椅的陳姓婦人，上月搭乘首都客運九九路公車，疑因司機未協助以安全帶扣住輪椅，公車急煞時摔出輪椅受傷，至今在家中無法出門，接獲陳情的北市議員何志偉昨召開記者會，要求北市公共運輸處加強公車業者的搭車安全ＳＯＰ教育，業者在場承諾會負起賠償責任。

記者會後何志偉還偕同公運處官員與身障者實地測試，攔測一輛大都會客運公車，駕駛花了五分鐘仍無法將輪椅固定，引起其他乘客不滿，一行人只好尷尬下車。

疑因司機未協助以安全帶扣住輪椅

何志偉指出，受傷的陳女是脊髓損傷基金會生命推廣講師，九月廿三日與家人搭公車出門，不料途中司機突然緊急煞車，陳女乘坐重達近百公斤的電動輪椅沒有固定，立即翻覆，安全帶斷裂，陳女摔出輪椅，頭部撞地、股骨骨折。

首都客運承諾 會負起賠償責任

參加記者會的脊髓損傷基金會副執行長洪心平說，司機沒用安全帶固定輪椅，但公運處有規定搭車安全的ＳＯＰ，顯然沒做到，當天司機的車速、起步速度都很快。對此公運處表示會加強業者ＳＯＰ，例如進站發現有輪椅乘客，確定有搭乘需求會先進行車內廣播，上車時斜坡板要固定好，進到輪椅區後要上輪椅固定扣並協助刷卡，這部分會要求業者每年做一次教育訓練 。

首都客運經理陳旗清說，這起意外公司會負起賠償責任，不過公車急煞的原因，是當時公車前方的自小客車緊急煞車要右轉，司機為了避險才急踩煞車，因行車紀錄器損壞，沒有錄下畫面。