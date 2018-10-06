〈台北都會〉還債靠作帳 姚文智批柯文哲Liar

2018-10-06

〔記者楊心慧、簡惠茹／台北報導〕民進黨籍台北市長參選人姚文智昨舉辦「體檢柯文哲市政記者會」，彙整北市近三年的歲入資料，發現柯文哲將遺贈稅、土地稅等稅務超收做為自己減債的個人功勞，姚文智更以「Liar（騙子）」比喻柯在財政上的謊言，批評柯其實是「作帳市長」。國民黨台北市長參選人丁守中難得同仇敵愾表示，這是事實，柯靠帳目轉移，且許多承諾都跳票。

對此，北市財政局解釋，遺贈稅確實是國稅，但土地增值稅、地價稅屬於地方稅，地方政府仍有努力；市府若有結餘還債，仍會看歲入、歲出，市長較節儉，若各局處有經費要執行，卻發現不夠需多編時，就得去市長室報告，因要受市長檢視，無形中會有結餘，才會說是歲入歲出合起來的功勞。

姚：將遺贈稅等超收當個人功勞

姚文智表示，過去三年，北市償債四四六億元，但歲入超收（實際收入超過編列的預算數）則高達四四○億元，檢視明細表可發現，超收前三名是「遺贈稅」、「土地稅」及「中央統籌分配稅」，但這是中央的法律變更，而非柯推動市政改革的結果。

姚還引述審計部報告，指出柯上任後向基金借調金額逐年提高，近年更大舉向特種基金借調資金。他批評，柯從特種基金大舉借款，宣稱這是還債，但可能會埋下未來財務炸彈，根本沒考慮未來將如何填補。

財政局：特種基金不是借款

財政局說，特種基金不是借款，而是集中支付的財務調度，前總統馬英九任北市長時就開始做，當時議會也決議這樣做可節省市府債息負擔。

丁：靠帳目轉移 許多承諾都跳票

丁守中近日接連參加商業界會員大會，昨晚現身北市布商業同業公會會員大會。丁會前受訪指出，柯還債只是靠帳目移轉，藉由市府底下的基金還債，市府收入也是靠房地稅調整，每年增加一百多億，很大的收入都是前面市長留給他的，或是中央買單，柯文哲做法只是追求帳面好看，不做長程投資。