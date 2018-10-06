〈台北都會〉還債靠作帳 姚文智批柯文哲Liar

2018-10-06

〔記者楊心慧、簡惠茹／台北報導〕民進黨籍台北市長參選人姚文智昨舉辦「體檢柯文哲市政記者會」，彙整北市近三年的歲入資料，發現柯文哲將遺贈稅、土地稅等稅務超收做為自己減債的個人功勞，姚文智更以「Liar（騙子）」比喻柯在財政上的謊言，批評柯其實是「作帳市長」。國民黨台北市長參選人丁守中難得同仇敵愾表示，這是事實，柯靠帳目轉移，且許多承諾都跳票。

對此，北市財政局解釋，遺贈稅確實是國稅，但土地增值稅、地價稅屬於地方稅，地方政府仍有努力；市府若有結餘還債，仍會看歲入、歲出，市長較節儉，若各局處有經費要執行，卻發現不夠需多編時，就得去市長室報告，因要受市長檢視，無形中會有結餘，才會說是歲入歲出合起來的功勞。

姚：將遺贈稅等超收當個人功勞

姚文智表示，過去三年，北市償債四四六億元，但歲入超收（實際收入超過編列的預算數）則高達四四○億元，檢視明細表可發現，超收前三名是「遺贈稅」、「土地稅」及「中央統籌分配稅」，但這是中央的法律變更，而非柯推動市政改革的結果。

姚還引述審計部報告，指出柯上任後向基金借調金額逐年提高，近年更大舉向特種基金借調資金。他批評，柯從特種基金大舉借款，宣稱這是還債，但可能會埋下未來財務炸彈，根本沒考慮未來將如何填補。

財政局：特種基金不是借款

財政局說，特種基金不是借款，而是集中支付的財務調度，前總統馬英九任北市長時就開始做，當時議會也決議這樣做可節省市府債息負擔。

丁：靠帳目轉移 許多承諾都跳票

丁守中近日接連參加商業界會員大會，昨晚現身北市布商業同業公會會員大會。丁會前受訪指出，柯還債只是靠帳目移轉，藉由市府底下的基金還債，市府收入也是靠房地稅調整，每年增加一百多億，很大的收入都是前面市長留給他的，或是中央買單，柯文哲做法只是追求帳面好看，不做長程投資。

  • 國民黨台北市長參選人丁守中昨出席台北市布商業同業公會會員大會。（記者簡惠茹攝）

    國民黨台北市長參選人丁守中昨出席台北市布商業同業公會會員大會。（記者簡惠茹攝）

  • 民進黨台北市長參選人姚文智昨舉辦「體檢柯文哲市政記者會」。（姚文智辦公室提供）

    民進黨台北市長參選人姚文智昨舉辦「體檢柯文哲市政記者會」。（姚文智辦公室提供）

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