〈台北都會〉柯拚選舉？ 10月市府1天1開幕

2018-10-06

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、黃建豪／台北報導〕光輝十月「開好開滿」！台北市長柯文哲預計十一月八日起正式請假參戰，各局處紛紛以「避免引發行政不中立質疑」為由，將各大開幕、揭牌儀式安排在十月份，甚至會有廿一處公宅開工，都市發展局稱「柯一天排八場（動土典禮）都不夠」，總計逾五十場的活動儼然是施政成果大放送，力拱柯以近乎一天一開幕的態勢拚連任之路。

市府發言人：依期程安排活動

台北市政府發言人劉奕霆表示，市政推動四年來本就已累積一定成果，市府局處也依期程安排活動。但有市府高層透露，為凸顯西區門戶計畫成效，並避免柯請假後無法名正言順出席開幕儀式，接下來除了讓整個十月開好開滿，還將有大稻埕紀錄片拍攝等計畫進行中。

21處公宅開工 總計逾50場活動

今年五月白、綠分手，柯文哲雖在七月重啟海選、成立競選辦公室，面對外界質疑競辦是用來掩飾柯真正競選總部台北市政府，柯多半以「把每天市政做好就是最好連任準備」帶過。未料，柯宣布十一月八日起請假拚選舉，各局處竟不約而同以「避免引發行政不中立質疑」理由，搶攻柯的十月檔期辦開幕。

產發局最多 局長：與選舉無關

北市議員汪志冰調閱資料發現，以產發局相關局處七場最多、社會局六場居次，教育局、文化局、工務局相關各三場，警察局、聯合醫院、都發局各兩場，另還有殯葬處、衛生局、捷運局和法務局各一場，總計卅二場。

公宅動土 柯1天跑8場還不夠

產發局長林崇傑說，產發局的活動本來多半在年底，且舉辦多年，與選舉無關。都發局在七月記者會透露，若一切招標順利，預計十一月前會有廿一處公宅開工，並稱到時候「柯一天排八場（動土典禮）都不夠」。

大量公宅動土行程是否讓柯在選前大量曝光，都發局長林洲民表示，柯十一月八日要請假，因此在柯請假回來前都不會安排動土，他說，都發局並無全部移到十月選前大爆發，也要考量是否招標順利，認為是很正常的工程安排。

柯文哲前天為了台北捷運古亭站的新設電扶梯，特地出席剪綵，遭到質疑。柯昨解釋，因應高齡化社會，方便長者出入地下化或高架化的捷運站，要大規模增設五十二座電扶梯，整體是高達六億多元的標案，古亭站電扶梯是第一個完工的啟用典禮，他平常不會動不動就去剪綵。