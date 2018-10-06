〈台北都會〉新北社區流感疫苗11月才打 民怨太慢

2018-10-06

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年國內流感疫苗採購，因世界衛生組織更改疫苗株組成，廠商需培養新的疫苗，導致供貨延遲，往年十月一日開始接種，今年延至十五日才開打，新北校園和社區則延至十一月一日，立委江永昌認為，其他五都均在十月十五日就前進社區接種疫苗，新北市為什麼要等到十一月，市府應設法提前社區設站時程，提升民眾防疫力。

衛局：15日起衛所及合約院所可施打

新北市衛生局疾病管制科長許玉芬說，今年因為疾管署配送流感疫苗較慢、數量較少，所以社區設站時程必須往後延，以免發生民眾到站打不到疫苗狀況，如果民眾希望儘早施打，十五日起可前往各衛生所及合約院所施打。

江永昌說，近日收到許多里長陳情反映，向市府申請集體接種設站施打疫苗，需等到十一月之後，紛紛抱怨等太久了，他查詢結果，主要是因世界衛生組織更改疫苗株組成，培養較預期慢，致疫苗生產時程較往年延後約一個月，各地方政府供貨量及時程受影響。

立委要求 比照五都儘早接種

江永昌指出，其餘五都（台北、桃園、台中、台南、高雄）集體接種設站施打疫苗時程，都在十五日開始施打，並且廣設站點，讓民眾都能儘早施打疫苗。

他認為，新北社區集體接種設站要排到十一月之後，會降低年長者施打意願，更可能提高群聚感染風險，他已要求中央應儘速將疫苗補齊供貨，而新北市政府也應該檢討提早，面對流感疫情應儘早防範，不要像登革熱疫情一樣，失控後才亡羊補牢。