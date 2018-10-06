〈台北都會〉基隆濱海風景特定區核定 可設民宿

2018-10-06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市沿海劃設「濱海風景特定區」，交通部觀光局已經核定，基隆KEELUNG地標、中正公園、海科館至新北市瑞芳區交界，有六百多公頃土地劃入縣市級風景特定區，市府預計月中公告，民眾合法住宅即可申設民宿，有助觀光產業發展。

基隆絕大部分土地限於都市計畫相關法令，無法發展民宿，全市只有一家合法民宿，位在七堵山區的休閒農業特定區。基隆市旅館都集中市區，海科館開館後，周邊住宿需求增加，卻無法設民宿。市府規劃「濱海風景特定區」，只要納入風景特定區就可以設置民宿。

面積逾670公頃 預計月中公告

基隆市政府交通旅遊處處長李綱指出，西岸的外木山濱海廊帶、情人湖及和平島公園在二○一四年劃入北海岸暨觀音山風景區管理處，已成為國家級風景特定區，市府規劃「濱海風景特定區」送交通部觀光局評鑑審查，已評定為縣市級風景特定區。

濱海風景特定區從基隆港西岸的KEELUNG地標、海洋廣場周邊、中正公園、潮境公園一直到新北市瑞芳區交界，面積共六百七十多公頃，市府月中左右就會公告。

交旅處指出，依發展觀光條例，風景特定區內自用住宅，可申請經營民宿，房間數八間以內，依觀光局的民宿管理辦法相關規定設置。

和平島、海科館周邊 業者有興趣

基隆市觀光民宿文化發展協會理事長高明福、基隆市休閒農業協會理事長張耿輝表示，基隆有發展民宿的潛力，業者期待已久，對觀光產業會有幫助，目前有業者有興趣在和平島至海科館周邊設置民宿。

不過，也有部分旅館業者擔心，民宿增加後會影響旅館業生意。交旅處指出，基隆市旅館和觀光飯店住房率平均約五成二，以國民旅遊及背包客為主，中客不來了影響並不大，反而日客、港澳客和馬來西亞遊客都有增加。和平島公園今年重新開放，加上中正公園等觀光景點陸續整理，觀光客會逐步增加。

市長林右昌說，市府把城市環境整體向上提升，城市資源越豐富，把觀光資源餅做大，大家互蒙其利。