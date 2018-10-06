〈北部〉花蓮農務智能管理 農委會允辦示範區

2018-10-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕近年來由於農村人口老化，從事農業人力大幅短缺，加上氣候變化，極端天氣出現頻率提高，農業生產力受到相當衝擊。立法委員蕭美琴於本月初在經濟委員會提出臨時提案，建請行政院農業委員會規劃於花蓮試辦農務智能管理，並評估以空拍作為災後農損申報的方式之一。

台灣目前農業缺工問題嚴重，因此運用科技提升耕作效益為新的趨勢，例如利用自動化系統監控田地的各項環境數值，包括溫度、濕度、照度等，不僅讓老一輩農民能夠更輕鬆管理農務，也能吸引青年農民積極參與農事，緩解農業缺工問題。為了讓農民能負擔更大產量，蕭美琴建議農委會研擬、規劃於花蓮試辦環境監測感應計畫，並評估可行性。

蕭美琴說，環境監測感應的推廣在日本已經相當普及，希望在全台灣稻米產量最豐盛的秀姑巒溪流域，包括玉里、富里等地區提供試辦計畫。農委會主委林聰賢回應，農委會從去年即正式推動「智慧農業四．○計畫」，未來為了在東部推廣有機、友善的農業，需要安排全區訪視，也承諾將辦理示範區。

此外，有鑑於當前空拍技術成熟，可於短時間內紀錄農作現況並預估產量，提早因應可能因產量而導致價格波動的問題，蕭美琴希望能將該技術更有效的運用於地方農業。另一方面，在天災頻仍的環境下，以往農作損害的勘災不但耗時，且公平性多為人詬病，蕭美琴也建請農委會評估以空拍作為災後農損申報的方式之一，提升農損判定的時效與客觀性的可行性。