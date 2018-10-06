〈北部〉花蓮農務智能管理 農委會允辦示範區

2018-10-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕近年來由於農村人口老化，從事農業人力大幅短缺，加上氣候變化，極端天氣出現頻率提高，農業生產力受到相當衝擊。立法委員蕭美琴於本月初在經濟委員會提出臨時提案，建請行政院農業委員會規劃於花蓮試辦農務智能管理，並評估以空拍作為災後農損申報的方式之一。

台灣目前農業缺工問題嚴重，因此運用科技提升耕作效益為新的趨勢，例如利用自動化系統監控田地的各項環境數值，包括溫度、濕度、照度等，不僅讓老一輩農民能夠更輕鬆管理農務，也能吸引青年農民積極參與農事，緩解農業缺工問題。為了讓農民能負擔更大產量，蕭美琴建議農委會研擬、規劃於花蓮試辦環境監測感應計畫，並評估可行性。

蕭美琴說，環境監測感應的推廣在日本已經相當普及，希望在全台灣稻米產量最豐盛的秀姑巒溪流域，包括玉里、富里等地區提供試辦計畫。農委會主委林聰賢回應，農委會從去年即正式推動「智慧農業四．○計畫」，未來為了在東部推廣有機、友善的農業，需要安排全區訪視，也承諾將辦理示範區。

此外，有鑑於當前空拍技術成熟，可於短時間內紀錄農作現況並預估產量，提早因應可能因產量而導致價格波動的問題，蕭美琴希望能將該技術更有效的運用於地方農業。另一方面，在天災頻仍的環境下，以往農作損害的勘災不但耗時，且公平性多為人詬病，蕭美琴也建請農委會評估以空拍作為災後農損申報的方式之一，提升農損判定的時效與客觀性的可行性。

  • 立法委員蕭美琴建請行政院農業委員會規劃於花蓮試辦農務智能管理。（蕭美琴辦公室提供）

    立法委員蕭美琴建請行政院農業委員會規劃於花蓮試辦農務智能管理。（蕭美琴辦公室提供）