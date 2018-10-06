〈北部〉明德訓練班營區轉型 議員憂心

2018-10-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉明德訓練班南、北營區，縣政府與國產署簽署兩年代管契約，打算斥資一億三千萬元，打造成文藝生活公園。不過，縣議員吳宏謀、林成功等人擔憂契約只有兩年，如果到期無法再簽約，縣府投入的經費恐會「打水漂」，呼籲縣府盡速取得土地所有權；代理縣長陳金德承諾，將盡速透過辦理都市計畫方式取得土地。

無土地所有權 恐投入經費打水漂

明德訓練班北營區約兩公頃，南營區約三公頃；二○一五年，縣府與地方向國防部爭取土地釋出，軍方將主管機關移轉給國有財產署；去年六月，縣府與國產署簽訂兩年代管契約，並爭取前瞻經費納入「礁溪生活之星工程計畫」開發。

「礁溪生活之星工程計畫」總經費三點四一億元，計畫期程從今年開始至二○二○年；除明德訓練班要打造文藝生活公園，保留市區綠地成為「礁溪之肺」，礁溪溫泉公園、市政服務廣場、礁溪人本環境及協天廟生活廟埕也都要建置改善。

宜蘭縣議會昨下鄉考察，副議長林棋山、議員黃定和、林成功及吳宏謀等人均與會；議員們擔憂，明德訓練班要打造文藝生活公園，要注入一億三千萬經費，但目前土地只是由縣府代管，完全沒有保障，如果代管到期無法再簽約，縣府投入的資源恐會「打水漂」，縣府應盡速取得土地，讓開發案更有保障。

代理縣長允諾 速辦都計取得土地

代理縣長陳金德指出，宜蘭要推動觀光產業，門戶就是礁溪，縣府爭取到前瞻經費，工程設計會廣徵民意，至於明德訓練班土地，縣府首要目標，是希望透過都市計畫手段取得土地，不排除與國產署合作開發營區，讓國產署也能因為營區開發有收益，創造雙贏。