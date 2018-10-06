〈北部〉送洗髮精 花蓮縣村長參選人10萬交保

2018-10-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地檢署在選前一個半月，查出國民黨籍吉安鄉黃姓村長參選人，贈送選民韓國進口蜂王漿洗髮精，市價二百多元，檢方認為黃已涉嫌賄選，日前指揮警調人員於候選人住處扣得三十三瓶尚未發出的洗髮精，且有十一人坦承受賄。雖黃男否認、強調只是「一般友人贈禮」，仍被檢方聲請羈押，訊後法官裁定以十萬元交保。

吉安鄉福興村抓到疑似賄選

檢方指出，檢察官蘇聖涵日前接獲賄選線報，指出花蓮縣吉安鄉福興村黃姓村長參選人贈送高價禮品，疑似賄選情事，經蒐證之後，日前指揮花蓮刑警大隊、吉安警分局、花蓮縣調查站、憲兵隊等單位到相關處所搜索，並拘提、傳喚黃姓參選人及收受行賄禮品十一名選民到場說明，選民坦承收受進口洗髮精，且當場聽到黃姓參選人說，禮品是他個人贈送，要求大家投票支持他選村長的言語。

價值200元進口高檔貨送11人

黃姓參選人上月三十日在基督長老教清水教會，贈送現場聚會的教友每人一瓶價值二百多元的韓國進口高檔洗髮精，並表示禮品為伊私人贈送，請現場教友投票支持他。檢方認為，進口洗髮精價格已經超出一般選舉小禮品的價格許多，足以誘導、動搖選民的投票意向，涉嫌賄選罪嫌重大，訊後檢方向法院聲請羈押，法官裁定十萬元交保。

另外，鳳林鎮民代表吳姓參選人日前與家人到選民家中送香魚禮盒尋求支持，該參選人熟知選民身分，遇到擔任警職人員的選民還會刻意跳過。檢察官江昂軒獲報後指揮警方偵辦，持搜索票到候選人家中查獲名冊及相關證物，當事人到案後坦承不諱，檢察官訊後諭令五萬元交保。

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁說，花檢已立案偵查的選舉案件已逾八十件，檢察長黃和村特別呼籲參選人清白參選，堅持不買票、不賣票，並鼓勵選民碰到行賄能踴躍檢舉，檢察官會保守檢舉人個資秘密，一旦查獲行賄事實將依規定核發檢舉獎金，可撥打法務部專線：○八○○○二四○九九檢舉。